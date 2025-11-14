Digi confirma sus planes de salir a bolsa pero descarta su venta total

Digi dispara aún más su crecimiento en España. Más ingresos, más rentabilidad, y con planes para salir a bolsa y vender una participación minoritaria de su filial española para fortalecer sus planes de expansión. La teleco, reina del bajo coste en el mercado nacional, registró unos ingresos de 681 millones hasta septiembre, con un fuerte incremento del 19%, y elevó su resultado bruto de explotación (ebitda) hasta los 144 millones, con un alza del 8%. La compañía cuenta ya en España con más de 10,2 millones de clientes, tras un fuerte aumento del 29% en un año y tras marcar nuevos récords de usuarios arrebatados a sus rivales a través de portabilidades.

Con estos mimbres y con aspiraciones de seguir creciendo, Digi pretende dar un paso de gigante y confirma sus planes de salir a bolsa en España. “En línea con su estrategia de seguir mejorando la estructura de capital y la posición financiera a largo plazo de sus filiales, el Grupo está estudiando la posibilidad de realizar una oferta pública inicial (OPI) de una participación minoritaria en DIGI Spain”, reconoce la teleco de origen rumano en su informe de resultados financieros del tercer trimestre.

Digi, que ya ha contratado a asesores financieros para preparar la operación, estudia la venta tanto de acciones ya existentes como de nuevas acciones a través de una ampliación de capital. La compañía tiene claro, no obstante, que se trataría únicamente la colocación de un paquete accionarial minoritario y que el control de la compañía seguirá en manos de su matriz. Digi descarta así la venta total de su filial española, tras las quinielas de los últimos meses que colocan a la teleco de bajo coste como una de las candidatas a ser compradas por Telefónica en su estrategia de impulsar la consolidación del sector.

“El grupo no contempla actualmente ninguna operación que implique una pérdida de control sobre ninguna de sus principales filiales, incluida Digi Spain”, apunta la corporación. “La decisión del Grupo de llevar a cabo dicha operación, incluyendo sus términos y calendario, dependerá de las condiciones del mercado y otras consideraciones relevantes”.

Récord de clientes

Entre enero y septiembre, Digi ha marcado un nuevo récrod de portabilidades, con más de 1.184.000 clientes de otras compañías que han portado sus líneas de telefonía móvil y fija a la teleco. Digi ha sumado en los últimos doce meses más de 2,3 millones de clientes, con lo que ya supera los 10,2 millones de clientes por unidad de negocio (un 29% más en relación con el año anterior).

En concreto, a cierre de septiembre, más de 6,93 millones de clientes contaban con el servicio de telefonía móvil, lo que supone un incremento de más de 1,38 millones de clientes en los últimos doce meses. Asimismo, más de 2,43 millones contaban el servicio de fibra, lo que supone un crecimiento de 622.000 clientes en estos doce meses; más de 768.000 contaban con el servicio de telefonía fija, lo que supone un aumento de 186.000 clientes en este periodo; y más de 133.000 con el servicio de televisión, lanzado en diciembre de 2024.

Además, el operador ha invertido 395 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 53% más que en el mismo periodo de 2024, destinados a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica ultrarrápidas de última generación, y también para la implantación de su propia red de móvil, cuya puesta en marcha dio comienzo el pasado 1 de julio.