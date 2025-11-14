Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Descarbonización, el reto del transporte

Las energías renovables son fundamentales para lograr una economía neutra en emisiones de CO2. El director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, apuntó ayer en unas jornadas en el CTAG que la contribución del transporte es indispensable.

TEMAS

