Caballero: «FARO es la gran voz de la ciudad; aprendimos a caminar juntos»

En un medio con la trayectoria de FARO DE VIGO, primera cabecera gallega en integrarse en Prensa Ibérica, sus crónicas acompañan necesariamente el devenir de la historia misma, de los principales acontecimientos vividos por la humanidad. Y así lo quiso reflejar el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante su intervención en la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia al presidente del grupo editor del decano, Javier Moll. Recordó el regidor cómo fue el empuje de un grupo de empresarios locales, en el año 1853, el que permitió a la ciudad disponer de «la voz» que necesitaba para «reivindicar demandas perennes e imprescindibles» como el ferrocarril. «Necesitábamos meritoriamente la comunicación, aprendimos a caminar juntos», exhortó.

Cronología

Así que, desde mediados del intenso siglo XIX, y en paralelo a la fundación de grandes medios como Le Figaro o The Times,, las páginas de FARO fueron contando los primeros pasos de la Revolución Industrial en la ciudad, el paso de la salazón a la conserva, el desarrollo de la industria de construcción naval, la fundación del Celta de Vigo o cómo tuvo que digerir y afrontar las dos grandes guerras mundiales, la dictadura de Franco o los primeros pasos de la democracia. Pero fue a mediados de los ochenta, como quiso recordar Caballero, cuando este periódico encaró un periodo de extrema dificultad. «FARO hubiera desaparecido, pero aparecieron Javier Moll y Arantza Sarasola, lo salvaron de la desaparición, salvasteis el alma de esta ciudad», continuó, dirigiéndose a ambos. La andadura dentro de Prensa Ibérica permitió de este modo al decano acompañar y contar «la creación de laUniversidad de Vigo, el gran desarrollo de la automoción, el Partido Judicial, la creación de Conxemar...», enumeró. «FARO –al que también describió como el «periódico de los amaneceres»– nos contará ahora la llegada a Vigo de Indra o la fabricación de los chips fotónicos». Por último, felicitó Caballero al Círculo por su elección: «Ha sido una decisión justa».