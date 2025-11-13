Valoración de 16.400 millones
Repsol estudia una fusión con APA para sacar a bolsa en Estados Unidos su negocio de extracción
La opción de cotizar en Estados Unidos en 2026 ya se contemplaba cuando Repsol dio entrada en 2022 al fondo EIG en el capital de la filial, con un 25%
Repsol analiza una posible fusión de su negocio de exploración y producción (upstream) con potenciales socios, entre ellos la energética estadounidense APA Corporation con el objetivo de sacar a cotizar esta división en la Bolsa de Nueva York.
APA Corporation es el holding de Apache Corporation, una empresa estadounidense dedicada a la exploración de hidrocarburos con sede en Houston. Repsol habría mantenido conversaciones con ella sobre un potencial acuerdo, además de contactos preliminares con otros posibles socios para una operación de este tipo, según ha avanzado Bloomberg.
Fuentes de Repsol declinaron realizar ningún comentario al respecto de esta información. Según Bloomberg, la operación estaría valorada en unos 19.000 millones de dólares (unos 16.300 millones de euros).
El pasado 30 de octubre, durante la presentación de resultados, el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, reconoció que el grupo busca la manera de monetizar su negocio de exploración y producción en 2026 a través de "una salida a bolsa, una fusión con una empresa que cotiza en Estados Unidos o la entrada de un nuevo inversor privado en Repsol".
La primera petrolera española comparte el área de exploración y producción con el fondo estadounidense EIG al que le vendió una participación del 25% por 4.800 millones de dólares en 2022 (unos 4.820 millones de euros al cambio en la época). Y ya entonces, ambas empresas anunciaron que valorarían la posibilidad de sacar a bolsa en Estados Unidos una participación minoritaria de este negocio a partir del año 2026.
En este sentido, Imaz afirmó estar alineado con EIG en "mejorar el negocio" de exploración y producción para realizar lo que denominó como evento de liquidez (liquidity event, fueron las palabras en inglés), pero sin prisas. "No necesitamos ningún ingreso proveniente de este evento de liquidez", dijo Imaz, quien subrayó la importancia del "camino y el proceso" más que del resultado final.
El dirigente aclaró que, en cualquier caso, la petrolera mantendrá siempre al menos el 51% del negocio. "Mantener el control es evidente que es una línea roja para Repsol", afirmó Imaz. Además, reconoció a uno de los analistas, que le preguntó por los yacimientos de Alaska, que no va a haber ningún tipo de desinversión en este área. "Nos sentimos cómodos con nuestra posición en este sector. Somos una empresa de petróleo y gas. Estamos creando nuevas reservas estratégicas. Y probablemente Alaska es un activo clave para el éxito de la empresa", dijo.
