¿Cambiará Renfe la indemnización por retraso en el AVE? Las claves de la votación del Congreso

«El Senado y el Congreso fuerzan a Renfe a aumentar la indemnización por retraso». La frase, repetida por políticos y medios en las últimas semanas, apuntaba a un regreso a la situación previa al de julio de 2024 en la política comercial de la operadora pública. Hasta entonces los viajeros del AVE recibirían un 50% del importe del billete en caso de haber un retraso superior a los 15 minutos, mientras que el 100% se percibiría al alcanzar la media hora. Estas condiciones habían sido implantadas en 2016 bajo el Gobierno de Rajoy en todas las líneas, rompiendo así el reintegro total en caso de cinco minutos de demora vigente en la Madrid-Sevilla desde su inauguración en 1992.

Sin embargo, la entrada de nuevos competidores en la Alta Velocidad y los problemas de los Avril cambiaron el escenario. La compensación por retrasos, que lleva aplicándose desde 1992, costó a Renfe 42 millones en 2023 aunque si todos los viajeros que tenían derecho a ella la hubieran pedido, el importe habría llegado incluso a los 60-70 millones de euros. Es por ello que se elevaron los umbrales a los 60 minutos para la mitad de la indemnización y los 90 para su totalidad, algo duramente criticado por viajeros y oposición durante los últimos meses.

El debate alcanzó un nueva dimensión después de que el 3 de noviembre el Senado aprobara una moción defendida por el popular Francisco Bernabé en la que se pedía que se «blinde legalmente» recuperar dichos compromisos. Este jueves 10 dicha enmienda fue ratificada en el Congreso con los 191 votos a favor del Partido Popular, Vox, UPN, Junts, PNV, ERC y BNG, además del voto por error de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE). Pero, ¿qué recorrido tiene dicha resolución? ¿Es realmente aplicable en un mercado liberalizado? ¿Cuándo llegaría?

Reacción de Renfe y Transportes

Lo cierto es que Renfe ya ha mostrado su rechazo a seguir esta directriz y ha anunciado que «evaluará la fórmula jurídica correspondiente para seguir aplicando las conversaciones vigentes, que a pesar de todo, continúan siendo las más ventajosas del sector para nuestros usuarios». Así lo han avanzado fuentes de la compañía, criticando además el doble rasero de la oposición en la materia. «No entendemos por qué el PP solo quiere penalizar a Renfe, empresa española y pública, y no 'tocar' a las empresas como Ouigo e Iryo», denuncian, añadiendo que «quiere penalizar a la empresa pública que ofrece servicio fundamental a millones de personas y que es fundamental para la vertebración de España», resumen.

Para disculpar este empeoramiento de las condiciones respecto al AVE original -aquel servicio premium inaugurado con la Expo del 92- han recordado que entonces solamente circulaban seis trenes al día por sentido, mientras que ahora son más de 400 por jornada o incluso un millar en fechas señaladas. Este escenario se suma a la falta de material rodante y mantenimiento en las líneas, lo que han elevado los tiempos de viaje y «colchones» en los horarios.

La medida aprobada este jueves por el Congreso ha sido valorada también por el Ministerio de Transportes, donde la tildan de «demagógica y populista» ya que creen que solo busca «un titular de prensa». En ese sentido, fuentes ministeriales creen que dejaría a la empresa pública en condiciones de inferioridad respecto a los operadores extranjeros participados por los gobiernos de Francia (SCNF en Ouigo) e Italia (Trenitalia en Iryo).

Indemnizaciones por retraso en el tren en España

En los últimos años Renfe ha unificado su compromiso de puntualidad de sus servicios comerciales, es decir, los que operan a mercado y en régimen de competencia. Estos se componen del AVE, la low cost Avlo, Alvia e Intercity. Entre las opciones para ser indemnizado ofrecen tres diferentes:

Devolución del importe correspondiente en la misma forma de pago en la que adquiriste tu billete . Disponible en todos los servicios.

. Disponible en todos los servicios. Devolución del importe correspondiente más un 50% adicional en un código de descuento canjeable para otro billete de tren del mismo importe o superior, con un máximo de 6 meses para la compra del nuevo billete desde la obtención del código de descuento. El nuevo billete no admite cambios, lo puedes anular sin recuperar el código descuento. Opción no disponible para servicios AVLO y trenes en trayecto internacional .

en un código de descuento canjeable para otro billete de tren del mismo importe o superior, con un máximo de 6 meses para la compra del nuevo billete desde la obtención del código de descuento. El nuevo billete no admite cambios, lo puedes anular sin recuperar el código descuento. . Para los clientes del programa de fidelización Más Renfe: devolución del importe correspondiente en Puntos Renfe más un 100% adicional, con un plazo de 3 años para redimir estos puntos. Opción no disponible para servicios AVLO y trenes en trayecto internacional.

Trenes de Iryo y Ouigo en la estación de Madrid-Chamartín en una imagen de archivo / Víctor P. Currás

En el caso de la francesa de bajo coste Ouigo se opta por vales de compra a gastar en la propia compañía.

En caso de retraso en la llegada a destino superior a 30 minutos e inferior a 60 minutos entregará una indemnización del 50% del importe del trayecto afectado, en forma de vale de compra no reembolsable.

En caso de retraso en la llegada a destino superior a una hora e inferior a 90 minutos entregará una indemnización del 50% del importe del trayecto afectado, en forma de vale de compra reembolsable.

del importe del trayecto afectado, en forma de En caso de retraso en la llegada a destino superior a 90 minutos entregará una indemnización del 100% del importe del trayecto afectado, en forma de vale de compra reembolsable.

En todos los cales la indemnización a través de Vales de Compra será, como mínimo, por importe equivalente al que hubiera correspondido en caso de reembolso a través de un crédito en la tarjeta utilizada en la Compra.

La hispanoitaliana Iryo, más enfocada en viajeros de negocios, iguala las condiciones normales de Renfe para usuarios sin tarjeta de fidelización:

50% del importe del título de transporte afectado, en caso de retraso en la llegada a destino superior a 60 minutos.

del importe del título de transporte afectado, en caso de retraso en la llegada a destino superior a 60 minutos. 100% del importe del título de transporte afectado, en caso de retraso en la llegada a destino superior a 90 minutos.

En los tres casos, y en gran parte debido al compromiso existente hasta 2024, las condiciones son mucho más ventajosas que la normativa europea vigente. El reglamento comunitario reduce al 25% el reembolso entre los 60 y 119 minutos de retraso, llegando al 50% únicamente al superar las dos horas