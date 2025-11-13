El premio Nobel de Economía advierte en Vigo que el descontrol de la IA amenaza con ser «un problema» para el futuro de las democracias

El premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, ha convertido este jueves el Vigo Global Summit 2025 en una llamada de atención sobre el rumbo que está tomando la inteligencia artificial. Ante un Auditorio Mar de Vigo a rebosar, el economista ha advertido de que la actual ola de automatización amenaza con disparar aún más la desigualdad y abrir «una etapa problemática para el futuro de las democracias» si no se corrige el rumbo tecnológico y político.

Acemoglu no ha dudado en reconocer el enorme potencial de las nuevas tecnologías, pero ha reclamado un cambio de mentalidad a la hora de emplearlas. «La IA ciertamente ha abierto horizontes», ha señalado, aunque su uso se está orientando a sustituir trabajo humano más que a reforzarlo.

El economista ha recordado que las últimas décadas de automatización dejan tras de sí un balance de pérdidas: «Hemos obtenido algunos beneficios en la productividad, pero hemos sufrido un enorme aumento de la desigualdad; los salarios reales de los trabajadores con menor nivel educativo están disminuyendo». Esa brecha, ha añadido, «ha preparado el terreno para las reacciones adversas contra las instituciones democráticas» y se traduce hoy en «auge del populismo de extrema derecha, disminución del apoyo a la democracia, mucha desinformación» y «gran pérdida de confianza en las instituciones».

El premio Nobel también ha puesto en duda las promesas más triunfalistas sobre el impacto económico de la IA. «Muchos informes del sector tecnológico prometen un crecimiento del 20%, 30%, 40% gracias a la tecnología de inteligencia artificial», ha recordado, para subrayar que incluso un 5% sostenido sería «algo inaudito».

Frente a ese optimismo acrítico, ha defendido reorientar la innovación hacia sectores como «la sanidad, los servicios empresariales y la educación», donde «mejorar la productividad resulta todo un reto», y ha reclamado más implicación institucional: «La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías verdaderamente impresionante y prometedor, pero actualmente no estamos haciendo el mejor uso de estas tecnologías» y tenemos que «trabajar arduamente en ello» desde la investigación, la gobernanza democrática y la sociedad civil.