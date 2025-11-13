La dueña de Pingo Doce irrumpe en la cría de bacalao

Portugal es uno de los países del mundo con mayor volumen de consumo de proteína marina por habitante, con en torno a 50 kilos anuales. Y el bacalao, en casi todas sus formas, es casi un emblema para su gastronomía.

La cadena de supermercados Pingo Doce, controlada por la sociedad Jerónimo Martins, ha decidido convertirse directamente en proveedora de sí misma en este producto: es ya la segunda mayor accionista de Norcod, compañía cotizada noruega especializada en la cría y engorde de bacalao de acuicultura.

«Esta alianza fortalece considerablemente la posición de Norcod en el mercado y le brinda acceso directo a las principales cadenas de supermercados europeas», ha valorado la pesquera en un comunicado remitido a los medios e inversores.

La operación se ha consumado mediante una ampliación de capital íntegramente suscrita por Jerónimo Martins por importe de 157 millones de coronas noruegas, que equivalen a más de 13,4 millones de euros, al tipo de cambio actual.

Norcod también tiene acuerdos de venta con Sirena Group, con base en Dinamarca. Uno de los socios comerciales de referencia de esta última distribuidora es Qikiqtaaluk Corporation, cuyo buque Saputi II fue construido en Vigo por Freire Shipyard.

Pingo Doce fue fundada en 1980 y cuenta a día de hoy con 441 supermercados en todo el país.