Pedro Hortas deja la comunicación de Stellantis Vigo
El veterano periodista fichó por el grupo automovilístico en 1998 tras dos años como director de Comunicación de la Xunta de Galicia
Balaídos pierde a la que ha sido su voz ante los medios de comunicación en los últimos casi treinta años. Pedro Hortas Ventura deja la empresa, a la que se incorporó en 1998 tras dos años como director de Comunicación de la Xunta de Galicia. El veterano periodista, que se ha acogido a una baja voluntaria, ha sido el principal interlocutor de la factoría en las últimas décadas, con la defensa del centro y del sector de la automoción gallega como su particular bandera.
En su etapa, la fábrica de Balaídos ha alcanzado sus mayores cotas (producción, empleo, etc.) pero también le ha tocado gestionar crisis intensas como la financiera de 2008, que obligó a suspender el turno de noche. Su llegada se produjo durante la etapa como director del vigués Javier Riera, figura clave en el despegue y la consolidación de la industria gallega del motor, así como en la creación del Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga) y del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG).
Hortas y Riera también fueron los artífices del «Informe Ardora», nacido por iniciativa del entonces grupo PSA Peugeot Citroën para sondear el panorama y conocer el perfil del Vigo que viene, dentro de los proyectos de responsabilidad social corporativa de la multinacional.
