El ingreso de hasta 3.000 euros del Sepe que pueden pedir los parados gallegos: así lo puedes solicitar

Los desempleados gallegos que no reúnen los requisitos para recibir paro en Galicia y el resto de comunidades podrán optar a una ayuda de hasta 3.000 euros. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) confirma que esta prestación también estará disponible para los trabajadores con contrato a tiempo parcial.

La posibilidad de percibirla incluso con un trabajo a media jornada muestra la flexibilidad de la medida. Esta se dirige a trabajadores en distintas situaciones, exigiendo distintos requisitos y ajustando la cuantía de la ayuda a cada situación, todo con el objetivo de dar un ingreso a quienes no llegan al mínimo exigido para cobrar la prestación contributiva.

Quiénes pueden pedir la ayuda y cómo hacerlo

Estar desempleado no es suficiente para recibir este subsidio del SEPE. Existen tres tipos de personas que pueden solicitar la ayuda:

Trabajador con cargas familiares y 360 días cotizados.

Trabajador sin cargas familiares y seis meses trabajados.

Trabajador con empleo parcial y reducción proporcional a la jornada.

Entre los perfiles más beneficiados están las personas que han encadenado empleos temporales cortos, personas que han trabajado por proyectos y trabajadores que han pasado por empleos a tiempo parcial sin llegar al mínimo de 360 días que se exige para la prestación contributiva.

El SEPE establece los siguientes requisitos para solicitar la ayuda:

Estar en paro total o trabajar solo a tiempo parcial (menos de jornada completa entre todos los contratos)

Haber trabajado al menos 90 días

Estar en situación legal de desempleo a partir del 1 de noviembre de 2024

No tener derecho a prestación contributiva

Carecer de rentas o acreditar cargas familiares

Suscribir el acuerdo de actividad

Presentar la solicitud dentro de los seis meses siguientes al hecho causante

Además, el SEPE aclara que todas las cotizaciones no utilizadas en un paro o subsidio anterior sí cuentan para este.

Cuantía de la prestación

La ayuda puede llegar a los 2.880 euros si se accede por la vía de los seis meses cotizados sin cargas familiares. Si se accede con contratos a media jornada, la cuantía se reduce en función de las condiciones establecidas previamente.

La tramitación se realizará a través del SEPE. El solicitante tendrá que acreditar días trabajados, cotizaciones y cargas familiares si las hubiera. Una vez se establezcan los plazos para pedir esta prestación, los interesados tendrán que inscribirse como demandantes de empleo, presentar la solicitud y aportar la documentación que acredite los requisitos antes mencionados.

Una vez completados estos pasos, el servicio de empleo procederá a evaluar el expediente. Esta medida busca ampliar la cobertura a trabajadores que quedaban 'en tierra de nadie' respecto al acceso a otro tipo de ayudas.