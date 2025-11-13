El ingreso de hasta 3.000 euros del Sepe que pueden pedir los parados gallegos: así lo puedes solicitar
Quienes reunan estos requisitos podrán recibir esta ayuda del Estado
Los desempleados gallegos que no reúnen los requisitos para recibir paro en Galicia y el resto de comunidades podrán optar a una ayuda de hasta 3.000 euros. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) confirma que esta prestación también estará disponible para los trabajadores con contrato a tiempo parcial.
La posibilidad de percibirla incluso con un trabajo a media jornada muestra la flexibilidad de la medida. Esta se dirige a trabajadores en distintas situaciones, exigiendo distintos requisitos y ajustando la cuantía de la ayuda a cada situación, todo con el objetivo de dar un ingreso a quienes no llegan al mínimo exigido para cobrar la prestación contributiva.
Quiénes pueden pedir la ayuda y cómo hacerlo
Estar desempleado no es suficiente para recibir este subsidio del SEPE. Existen tres tipos de personas que pueden solicitar la ayuda:
- Trabajador con cargas familiares y 360 días cotizados.
- Trabajador sin cargas familiares y seis meses trabajados.
- Trabajador con empleo parcial y reducción proporcional a la jornada.
Entre los perfiles más beneficiados están las personas que han encadenado empleos temporales cortos, personas que han trabajado por proyectos y trabajadores que han pasado por empleos a tiempo parcial sin llegar al mínimo de 360 días que se exige para la prestación contributiva.
El SEPE establece los siguientes requisitos para solicitar la ayuda:
- Estar en paro total o trabajar solo a tiempo parcial (menos de jornada completa entre todos los contratos)
- Haber trabajado al menos 90 días
- Estar en situación legal de desempleo a partir del 1 de noviembre de 2024
- No tener derecho a prestación contributiva
- Carecer de rentas o acreditar cargas familiares
- Suscribir el acuerdo de actividad
- Presentar la solicitud dentro de los seis meses siguientes al hecho causante
- Además, el SEPE aclara que todas las cotizaciones no utilizadas en un paro o subsidio anterior sí cuentan para este.
Cuantía de la prestación
La ayuda puede llegar a los 2.880 euros si se accede por la vía de los seis meses cotizados sin cargas familiares. Si se accede con contratos a media jornada, la cuantía se reduce en función de las condiciones establecidas previamente.
La tramitación se realizará a través del SEPE. El solicitante tendrá que acreditar días trabajados, cotizaciones y cargas familiares si las hubiera. Una vez se establezcan los plazos para pedir esta prestación, los interesados tendrán que inscribirse como demandantes de empleo, presentar la solicitud y aportar la documentación que acredite los requisitos antes mencionados.
Una vez completados estos pasos, el servicio de empleo procederá a evaluar el expediente. Esta medida busca ampliar la cobertura a trabajadores que quedaban 'en tierra de nadie' respecto al acceso a otro tipo de ayudas.
