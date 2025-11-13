Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ingreso de hasta 3.000 euros del Sepe que pueden pedir los parados gallegos: así lo puedes solicitar

Quienes reunan estos requisitos podrán recibir esta ayuda del Estado

La prestación destaca por su flexibilidad, ya que la pueden solicitar trabajadores con empleos a tiempo parcial.

La prestación destaca por su flexibilidad, ya que la pueden solicitar trabajadores con empleos a tiempo parcial. / Marta Fernández - Europa Press

Pablo Varela

Los desempleados gallegos que no reúnen los requisitos para recibir paro en Galicia y el resto de comunidades podrán optar a una ayuda de hasta 3.000 euros. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) confirma que esta prestación también estará disponible para los trabajadores con contrato a tiempo parcial.

La posibilidad de percibirla incluso con un trabajo a media jornada muestra la flexibilidad de la medida. Esta se dirige a trabajadores en distintas situaciones, exigiendo distintos requisitos y ajustando la cuantía de la ayuda a cada situación, todo con el objetivo de dar un ingreso a quienes no llegan al mínimo exigido para cobrar la prestación contributiva.

Quiénes pueden pedir la ayuda y cómo hacerlo

Estar desempleado no es suficiente para recibir este subsidio del SEPE. Existen tres tipos de personas que pueden solicitar la ayuda:

  • Trabajador con cargas familiares y 360 días cotizados.
  • Trabajador sin cargas familiares y seis meses trabajados.
  • Trabajador con empleo parcial y reducción proporcional a la jornada.

Entre los perfiles más beneficiados están las personas que han encadenado empleos temporales cortos, personas que han trabajado por proyectos y trabajadores que han pasado por empleos a tiempo parcial sin llegar al mínimo de 360 días que se exige para la prestación contributiva.

@baijavier CONSIGUE una AYUDA de 3.000€ ✅ Si has TRABAJADO y aún así NO tienes derecho al PARO… Eres VÁLIDO para SOLICITAR AYUDA de hasta 3.000 EUR❗️ Los 2 Requisitos a CUMPLIR: 🟡 Haber cotizado 360 DÍAS, teniendo una carga FAMILIAR 🟡 Haber cotizado como MÍN. 6 MESES si NO TIENES HIJOS Tan solo debes darte de ALTA DEMANDANTE de EMPLEO 📄 #ayudasocial #paro #españa ♬ sonido original - BaiJavier

El SEPE establece los siguientes requisitos para solicitar la ayuda:

  • Estar en paro total o trabajar solo a tiempo parcial (menos de jornada completa entre todos los contratos)
  • Haber trabajado al menos 90 días
  • Estar en situación legal de desempleo a partir del 1 de noviembre de 2024
  • No tener derecho a prestación contributiva
  • Carecer de rentas o acreditar cargas familiares
  • Suscribir el acuerdo de actividad
  • Presentar la solicitud dentro de los seis meses siguientes al hecho causante
  • Además, el SEPE aclara que todas las cotizaciones no utilizadas en un paro o subsidio anterior sí cuentan para este.

Cuantía de la prestación

La ayuda puede llegar a los 2.880 euros si se accede por la vía de los seis meses cotizados sin cargas familiares. Si se accede con contratos a media jornada, la cuantía se reduce en función de las condiciones establecidas previamente.

La tramitación se realizará a través del SEPE. El solicitante tendrá que acreditar días trabajados, cotizaciones y cargas familiares si las hubiera. Una vez se establezcan los plazos para pedir esta prestación, los interesados tendrán que inscribirse como demandantes de empleo, presentar la solicitud y aportar la documentación que acredite los requisitos antes mencionados.

Noticias relacionadas y más

Una vez completados estos pasos, el servicio de empleo procederá a evaluar el expediente. Esta medida busca ampliar la cobertura a trabajadores que quedaban 'en tierra de nadie' respecto al acceso a otro tipo de ayudas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents