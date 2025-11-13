Vicente Garrido, criminólogo: "Hay empresas que buscan y fomentan jefes psicópatas"

Están entre nosotros, no son violentos pero pueden hacer mucho daño: son los psicópatas integrados. El catedrático de Educación de la Universitat de València y criminólogo Vicente Garrido presenta en su último libro El psicópata integrado en la familia, la empresa y la política una guía para detectar y neutralizar en ámbitos cotidianos a esas personas que no cometen delitos graves de violencia, pero se camuflan, manipulan y causan un daño significativo en la vida personal y en las instituciones de la sociedad. Garrido conversará hoy en Palma con la catedrática de la UIB Carmen Orte en la presentación del Anuari de l’Envelliment, a las 19 horas en Es Baluard.

¿Qué estimaciones maneja la ciencia hoy sobre la prevalencia de la psicopatía en la población general?

En la población en general la estimación más general es el de 1% de personas en el espectro más elevado de la psicopatía, es decir, cuando se poseen todos los rasgos esenciales que la confirman.

¿Y en espacios de poder como la empresa o la política?

En puestos de poder financiero o político las estimaciones van desde el 5 hasta el 15%. La regla general es: cuando más poder provea la actividad, más atraerá al psicópata, en especial si puede llegar a ese cargo por influencia o manipulación.

¿Existen diferencias por sexo o por edad?

En el caso del sexo, en términos generales, se estima una relación de siete a tres a favor de los hombres; en cuanto a la edad hay que tener en cuenta que la psicopatía es una condición estable de la personalidad y por ello permanecerá inalterable a lo largo de la vida, si bien hay una parte de la investigación que señala que con el paso del tiempo, particularmente, a partir de los 50 años, hay una disminución en su capacidad de violencia.

¿Entonces los rasgos psicopáticos no cambian con la edad?

Si hablamos de rasgos de personalidad como la falta de empatía o el sentido grandioso del yo la respuesta es no, se mantienen estables. Sin embargo hay otros rasgos que son más característicos del estilo de vida, de su comportamiento, como un pobre autocontrol, engañar o cometer delitos. Luego, como decía, hay una parte de la investigación que señala que esos otros síntomas sí pueden disminuir con el tiempo, pero esto parece cierto quizás para los comportamientos más graves de violencia o delincuencia. En las relaciones interpersonales no creo que el paso del tiempo suponga una mejora en el comportamiento abusivo e irrespetuoso del psicópata hacia las personas sobre las que tiene un cierto control. En resumen, si el padre con psicopatía no quiere a su hijo a los treinta años, cuando tenga sesenta tampoco lo querrá.

¿Uno nace psicópata o se hace: hay factores o experiencias que pueden desencadenar o acentuar la psicopatía: acceder a un cargo de poder, el aislamiento, una experiencia traumática...?

La psicopatía, a diferencia de la sociopatía, es el resultado de una predisposición genética en interacción con un ambiente que actualiza dicha tendencia; es decir, creemos que debe haber un nicho, un ambiente, facilitador de los rasgos psicopáticos. Con frecuencia el énfasis se ha puesto en patrones de abuso y negligencia en el periodo de la niñez, y en particular se estima que el fracaso en generar un poderoso vínculo del apego del niño con su madre, o una figura que la sustituya, puede poner las bases de un temperamento desconfiado y una pobre vida emocional.

¿Una intervención educativa a tiempo en la niñez o en la juventud puede modificar o atajar esos rasgos?

Tenemos algunos estudios que sugieren que en la infancia y adolescencia hay posibilidades de evitar que, al menos, cuando lleguen a la edad adulta, desarrollen los comportamientos más dañinos o violentos, logrando una razonable integración social. Para ello hay que dotarles de unos criterios morales básicos y hemos de fomentar en ellos su capacidad para sentirse importantes realizando actividades convencionales, no dañinas. Cuando antes se trabaje más opciones tenemos.

¿Estamos en una sociedad con cada vez más psicópatas? ¿Vivimos en un mundo gobernado por psicópatas o es una exageración mediática, una percepción, y estamos banalizando el uso de esta palabra?

No sabemos a ciencia cierta si ahora hay más psicópatas, porque nadie ha hecho nunca una medición comparativa entre dos segmentos temporales. Lo que yo opino es que la sociedad actual provee de unas condiciones para que las personas con potencial para la psicopatía tengan más oportunidades para actualizar esas tendencias. Es decir, en general, al menos en las sociedades occidentales, los estímulos y los modelos psicopáticos son más abundantes que los existentes en la segunda mitad del siglo XX. Las razones serían múltiples: el culto al individualismo y la competencia feroz, la mayor incapacidad de la familia para educar de acuerdo con unos valores morales sólidos, la progresiva vida alienada de la gente en macrociudades y la pérdida de las redes de apoyo o sociales que permitían una asistencia más eficaz frente a los problemas... hasta la aparición de las redes sociales y, con ellas, el 'despertar' de muchas personas que se ven muy afines a modelos psicopáticos que pueden tener cientos de miles de seguidores.

¿Los psicópatas sutiles son más peligrosos que los violentos?

Depende. Un psicópata 'sutil' puede ejercer una gran violencia emocional; de hecho los psicópatas son los maestros en este tipo de violencia. Además los psicópatas integrados, no identificados ni como psicópatas ni como criminales, si alcanzan el poder político pueden ser responsables de una violencia desoladora.

¿Qué rasgos de liderazgo o comportamiento pueden hacernos sospechar de que una persona en un cargo de poder es un psicópata?

Hay varios: un discurso que transmite división y odio, que busca chivos expiatorios; la creación de una especie de 'fandom' que corea y ensalza todo lo que hace; mesianismo; control de los medios críticos y escaso respeto por los derechos humanos y los mecanismos de control democrático; tener un discurso acomodaticio dependiendo de las circunstancias; mentiras y engaños recurrentes...

A nivel corporativo, ¿hay empresas que buscan o incluso fomentan jefes psicópatas?

Por desgracia, aunque no sean conscientes de ello, así es: confunden al que 'parece' un visionario con un tramposo que ha preparado un discurso para engañar al empresario. El psicópata hablará de medidas innovadoras, de tomar decisiones drásticas si la situación lo requiere, de transformar la cultura de la empresa... pero solo espera estar al mando para lucrarse y sentir que tiene poder sobre los otros; dividirá a los trabajadores en 'fieles' y 'enemigos' e implantará procesos de acoso contra los segundos. Al final, la productividad de la empresa se resentirá o, peor aún, habrá incurrido en prácticas delictivas.

Después de tantos años estudiando el mal, ¿qué le sigue sorprendiendo del comportamiento humano?

Es fundamental mantener esa capacidad de sorpresa, pues de ahí surge el conocimiento. Mantener esa pregunta de '¿cómo es posible que...?'. Y dentro de esa sorpresa está implícita la idea de que si bien el ser humano es el producto de la solidaridad grupal desde el periodo de los homínidos, y por ello podemos crear sociedades colaborativas, nuestra capacidad para buscar sentirnos importantes (o para vivir con lo que queremos tener) a costa del prójimo es también irreductible.

¿Qué consejo daría a un lector que sospecha tener cerca a un psicópata integrado con el que debe lidiar, como un jefe o un familiar cercano?

Primero que lea acerca de lo que es la psicopatía: hay muchos casos donde alguien “parece” un psicópata pero tiene otros problemas,como por ejemplo, un autismo de grado moderado; un problema para percibir emociones llamado alexitimia; una personalidad paranoica; un trastorno narcisista... Luego le diría que busque a un profesional de la materia si está en una situación apurada o si ve que su vida entra en una situación que le produce conflictos significativos.