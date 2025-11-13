BBVA apoya a 5.400 pymes de Galicia en su negocio exterior

BBVA ha acompañado a más de 5.400 pequeñas y medianas empresas de Galicia en su proceso de internacionalización hasta septiembre de 2025, ayudándolas a ganar competitividad y a consolidar su presencia en nuevos mercados. La entidad financiera ha reforzado su apuesta por el tejido empresarial gallego con un programa que combina innovación digital, asesoramiento experto y soluciones financieras flexibles para facilitar el salto al exterior de las pymes.