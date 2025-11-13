BBVA apoya a 5.400 pymes de Galicia en su negocio exterior
El banco refuerza los servicios a empresas
Redacción
Santiago
BBVA ha acompañado a más de 5.400 pequeñas y medianas empresas de Galicia en su proceso de internacionalización hasta septiembre de 2025, ayudándolas a ganar competitividad y a consolidar su presencia en nuevos mercados. La entidad financiera ha reforzado su apuesta por el tejido empresarial gallego con un programa que combina innovación digital, asesoramiento experto y soluciones financieras flexibles para facilitar el salto al exterior de las pymes.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Los jugadores del Espanyol saltaron al campo con mascotas en sus brazos para concienciar contra el abandono animal
- Davila 12/11/2025