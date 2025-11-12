Vilarta: referencia internacional en bienestar animal

Vilarta lleva décadas actuando como puente esencial entre los mercados ganaderos europeos y las granjas españolas, con una actividad que no ha dejado de crecer y adaptarse a las necesidades del sector. Su red de proveedores abarca países como Francia, Alemania, Italia, Irlanda o Austria, y su modelo logístico les permite disponer de terneros en todo momento, en función de la demanda del mercado.

En palabras de Lluis Vilaregut, director general de Vilarta, “disponemos de terneros desde cualquier lugar de Europa, dependiendo de la oferta de los mercados de origen”, lo que les permite abastecer granjas de engorde en todo el país y, posteriormente, comercializar animales para consumo humano, tanto en España como en terceros países, principalmente del norte de África.

Detrás de esta capacidad operativa hay un modelo de gestión que pone en el centro el bienestar animal, un compromiso que ha sido ahora reconocido con el Premio a la Excelencia y Compromiso con el Bienestar Animal en Servicios Ganaderos. El galardón no solo celebra su larga trayectoria, sino su forma de entender el negocio: “Este premio es un reconocimiento a décadas de trabajo bien hecho y una motivación para seguir apostando por la excelencia en todas las etapas del ciclo productivo”.

De negocio familiar a referente sectorial

La historia de Vilarta se remonta a 1925, cuando Gaspar Vilaregut Aguilar comenzó con la compraventa de ganado vacuno. Desde entonces, tres generaciones han contribuido a construir una empresa que ha sabido detectar oportunidades y adaptarse a los cambios del mercado. La actual sociedad Vilarta S.A. se constituyó en 1988, impulsada por Lluis Vilaregut Rifà y María Eugenia Tañà, y des del año 1992 se han ido incorporando sus hijos, Gaspar, Lluis y Gil que han continuado e incrementado el negocio tras una profunda transformación del sector provocada por la política agraria comunitaria.

A mediados de los años 80, la Unión Europea incentivó el sacrificio de vacas con ayudas directas, lo que provocó una fuerte reducción de la cabaña ganadera. Lejos de ver una amenaza, Vilarta detectó una oportunidad: viajar a otros países para encontrar animales que escaseaban en España y satisfacer la demanda de las granjas locales. Así nació su red de suministro internacional, que sigue activa hoy y que se ha convertido en una de sus grandes fortalezas. Pero su propuesta de valor va más allá de la compraventa: ofrecen servicios integrales que abarcan desde el destete hasta el engorde del ternero, con instalaciones propias o en régimen de alquiler, siempre adaptadas para garantizar las condiciones óptimas para los animales. “Cuidamos al máximo el bienestar tanto en su estancia en nuestras instalaciones como en el transporte de estos en el destino”, destaca Lluis Vilaregut. Esta sensibilidad hacia el bienestar animal se traduce también en el cumplimiento estricto de las normativas europeas, pero, sobre todo, en una cultura empresarial que entiende que la salud y el bienestar de los animales son clave para la sostenibilidad del negocio.

Crecimiento, tecnología y nuevos desafíos

Vilarta maneja actualmente cerca de 300.000 animales al año, pero sus planes de expansión apuntan más alto. Con la vista puesta en mercados emergentes y en el incremento del consumo en países del norte de África, la compañía ya ha proyectado nuevas instalaciones que le permitirán doblar su capacidad operativa. “Tenemos ya un proyecto de nuevas instalaciones (pendientes de autorización administrativa) que mejorarán tanto el bienestar de los animales en sus traslados como nuestra capacidad de negocio”, explica el director general.

Este crecimiento no está exento de retos. Uno de los principales desafíos del sector es la escasez de animales de origen, derivada de las actuales políticas agrarias que limitan el número de vacas destinadas a reproducción. La empresa, sin embargo, se mantiene optimista. Su experiencia, red internacional y compromiso con el bienestar animal les posicionan como un actor sólido y preparado para seguir liderando en un entorno cada vez más exigente.