Pernas clausura su «etapa Atunlo» y avanza una venta de CLP sin Marfrío

El juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, autorizó a Comercial Pernas la toma de control de Atunlo O Grove (AOG), la filial de la multinacional (ahora en liquidación) que es, a su vez, propietaria en exclusiva de Frigoríficos de Cambados (ex Atunlo Cambados). Esta transacción permitirá a Pernas, a través de la mercantil Mare Inversiones e Inmuebles, pasar a disponer de dos instalaciones fabriles especializadas en lomos de atún precocidos y elaborados para consumo humano directo, respectivamente. El «ok» del juzgado se comunicó con fecha del 15 de octubre y dio como plazo un mes para ejecutar todo el procedimiento. Esto es, el traspaso en sí de las acciones de O Grove y, en paralelo, el desembolso por parte de Pernas de 1,06 millones de euros. Según confirman fuentes directas de las negociaciones, AOG celebrará este jueves una junta en la que se «autorizará» la compra, con una «renuncia al derecho de tanteo» por parte de los socios minoritarios. «Atunlo —prosiguen las mismas fuentes— sale del mapa definitivamente».

El proceso de venta

Esta es la parte no controvertida del proceso: la de una venta que se formaliza y un pago que se deposita. Lo que no ha terminado de aclararse, y esto sí es controvertido, es de dónde saldrá el dinero en su totalidad. El juzgado aceptó la oferta de Pernas de abonar 500.000 euros por la participación de Atunlo O Grove que estaba en manos de Atunlo, dentro del proceso de liquidación. El importe restante, hasta los 1,06 millones, equivale a un 40% de Central Lomera Portuguesa (CLP), una compañía promovida por la multinacional en disolución y Marfrío y participada a partes iguales. Como no hay modo alguno en que los dos socios se reconcilien —las disputas han ido pasando de escaramuzas en privado a una batalla sin contención mediática—, tanto la administración concursal como la jueza de lo Mercantil dieron por buena la propuesta de Marfrío de comprar la otra parte para controlar el 100% de CLP, asentada en Vila Nova de Cerveira, por 1,4 millones. Quedaría zanjado el divorcio, separación de bienes.

En resumen, los 500.000 euros de Pernas y los 560.000 euros de Marfrío —por el 40% de la planta portuguesa— daban como resultado ese pago obligado de 1,06 millones.

Problema con la venta de acciones

El problema es que Pernas no está dispuesto a venderle sus acciones a su todavía socio y asegura que existe otra empresa interesada, y determinada además a pagar más. «La próxima semana —prosiguen desde el entorno de José Pernas— solicitaremos junta de Central Lomera Portuguesa para presentar oferta de compra en firme por un tercero», del que no ha trascendido su nombre. Porque la dirección de Pernas asegura que la jueza solo le obliga a pagar esos 1,06 millones en las próximas horas, cumpliendo el plazo de un mes desde que emitiera el auto, no que tenga que vender necesariamente su parte de la factoría del norte de Portugal a Marfrío.

La pesquera que dirige Santiago Montejo y que tiene base en Marín ha realizado una «anotación preventiva en el Registro Mercantil de Portugal que hará imposible una venta a terceros», como ya divulgó FARO. La controversia, incluso con Atunlo enterrada, sigue latiendo.