Pescanova dota su plan estratégico de paz social con dos convenios inéditos

Antes de su reestructuración forzada —por un concurso de acreedores de más de 3.600 millones de euros—, Pescanova SA operaba con un enorme ramillete de sociedades propias, cada una con identidad o nombre propio. Muchas de ellas fueron compañías que fue adquiriendo en proyectos de crecimiento inorgánico para, como decía su entonces presidente, Manuel Fernández de Sousa, ir consolidando posiciones en un mayor número de productos.

Por eso, y bajo el paraguas de una marca incorruptible, funcionaban Frinova (Porriño), Ultracongelados Antártida (Burgos), Bajamar Séptima (Arteixo), Fricatamar (Valencia), Frivipesca, Frigodis (ambas de Chapela) o Congepesca (Catarroja). El desembarco de Nueva Pescanova propició una reorganización total de mano de fusiones por absorción de la gran mayoría de estas mercantiles por Pescanova España SL.

De aquella colectividad —el segmento de logística de frío fue subcontratado— se pasó a una organización por centros de trabajo, aunque todavía con diez convenios laborales —seis de empresa y cuatro sectoriales— de aplicación para Nueva Pescanova en España. Pero esos tiempos son historia: la multinacional ha logrado plasmar no solo un acuerdo único para todas sus fábricas y oficinas del país —con el I convenio colectivo de Grupo Nueva Pescanova España—, sino incorporar también a este escenario de «paz social» a la filial de acuicultura Insuiña, que nunca había tenido un convenio propio.

Imagen de archivo de las instalaciones de la antigua Frinova en Porriño. // / Jesús de Arcos

Los trabajadores de esta última compañía, aislada tradicionalmente de las demás —no fue incorporada a la reorganización del grupo tras el nacimiento de Nueva Pescanova y ha preservado su identidad singular—, ingresarán de inicio una paga lineal de 300 euros.

Son vitales los periodos de vigencia de estos acuerdos, inéditos en la compañía. Serán de aplicación hasta 2027 y 2028, para los de Insuiña y el grupo, respectivamente; coincide con los plazos del plan estratégico 2024-2028, el primero bajo la batuta de Jorge Escudero (CEO) y el tercero desde el relanzamiento de la compañía en 2015. Los dos primeros —se llamaron Todos a Una 2016-2020 y Rumbo al valor 2020-2024, con Ignacio González como consejero delegado—, más allá de la modernización de los sistemas internos de control o la construcción de seis pesqueros (iban a ser siete), no se cumplieron.

Los acuerdos

La letra pequeña del I convenio colectivo de Grupo Nueva Pescanova España no se conoce. Según pudo contrastar FARO, empresa y sindicatos firmantes (CC OO y UGT) se han dado quince días para revisar y corregir el texto «dada la extensión y complejidad técnica» del convenio. Será el abogado Vicente Fernández Victoria, del despacho vigués Et Labora, el encargado de depositarlo en el registro oficial (Regcon). Trabajadores del grupo han expresado su malestar por la «falta de información»; CIG, CUT y USO —este último participó en las negociaciones con voz pero sin voto, por invitación— lo rechazan.

En el caso de Insuiña, según ha comunicado CC OO, los trabajadores percibirán una paga lineal de 300 euros. Para este 2025 en curso la subida salarial será de medio punto —a añadir al 3% ya recogido en el convenio sectorial—, del 2,5% en 2026 y otro 2% para 2027. El preacuerdo alcanzado en verano fue validado el 14 de julio por el 80% del personal de esta filial, con unos 170 efectivos.

En suma, Nueva Pescanova cuenta en España con 1.098 trabajadores, según sus últimas cuentas: oficinas centrales y backoffice (246) y el centro industrial de Chapela (243) son los más intensivos en personal, por encima de Porriño (177), Arteixo (165), Novapesca Trading y las plantas de Paterna y Catarroja.