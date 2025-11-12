ASTICAN: excelencia técnica en un enclave estratégico

La fiabilidad, la capacidad técnica y la visión a largo plazo han sido claves para que ASTICAN se convierta en un referente en reparaciones y transformaciones navales en el Atlántico. Desde el Puerto de Las Palmas, y como parte de la división naval del grupo ALIMIA, la compañía ha sabido combinar la experiencia con la innovación, apostando por un modelo de gestión que la posiciona como la opción más sólida frente a competidores que juegan con márgenes ajustados, pero sin su mismo valor añadido.

Su presidente, Germán Carlos Suárez Calvo, lo resume con claridad: “Nuestra bandera siempre ha sido competir a nivel internacional aportando calidad en tiempo y forma. Nos diferenciamos por nuestro compromiso técnico, comercial y humano, todo en una localización estratégica que convierte a ASTICAN en la opción más fiable para los armadores”.

El entorno portuario juega aquí un papel fundamental. Lejos de atribuirse todo el mérito, Germán Carlos Suárez subraya el trabajo conjunto como parte del ADN de la empresa: “El éxito de ASTICAN es también el de toda la comunidad portuaria del Puerto de La Luz y de Las Palmas”.

“Nos diferenciamos por nuestro compromiso técnico, comercial y humano, todo en una localización estratégica que convierte a ASTICAN en la opción más fiable” Germán Carlos Suárez Calvo — Presidente de ASTICAN

De inversión pública a grupo privado líder

ASTICAN nació en 1973 como una inversión estratégica del Estado en Canarias. En 1989, en el marco del proceso de privatización vinculado a la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, fue adquirida por el grupo naviero al que hoy pertenece, con el objetivo de diversificar su actividad hacia las reparaciones y transformaciones navales. Actualmente forma parte de un grupo 100 % privado y binacional, junto con ASTANDER (Santander) y ASTIBAL (Canal de Panamá).

“La IA es el comienzo de algo enorme que tenemos que abrazar con responsabilidad” Germán Carlos Suárez Calvo — Presidente de ASTICAN

La compañía ha crecido identificando nuevas oportunidades, como su incursión en sectores como la eólica marina flotante, la acuicultura o la descarbonización del transporte marítimo. Su estrategia de futuro se apoya en dos ejes: talento e inteligencia artificial. “Es imperativo mejorar la formación desde edades tempranas para mostrar las oportunidades del sector naval-portuario. Necesitamos enamorar a ese talento”, destaca el presidente. Sobre la IA, señala: “Nos permite ser más productivos, pero debe aplicarse con responsabilidad, sin perder criterio humano ni comprometer la ciberseguridad”.

Germán Carlos Suárez Calvo, presidente de Alimia Shipyards Group - Astican / D. R.

Un modelo que mira al futuro

La entrega del Premio Innovación y Calidad en el Sistema de Gestión como Líder en el Sector Naval supone un hito para ASTICAN, pero, sobre todo, es una validación del camino recorrido. “Este premio es un reconocimiento al trabajo bien hecho, pero por encima de todo es un homenaje a las personas de esta empresa. Sin ellas, ASTICAN no estaría donde está”, afirma Germán Carlos Suárez con convicción.

¿Y el futuro? Si se proyecta la trayectoria de la compañía hacia la próxima década, la respuesta es clara: consolidación, innovación y liderazgo. ASTICAN se ve como un nodo clave en la economía azul, ampliando su papel en la reparación y modernización de buques, al tiempo que se diversifica hacia las energías renovables marinas. Su ubicación privilegiada en Canarias, sumada a las inversiones en sostenibilidad y tecnología, augura un crecimiento sostenido en su influencia internacional.

Como señala su presidente, el camino es exigente, pero estimulante: “Tenemos que seguir atrayendo proyectos internacionales, innovar y digitalizar procesos, sin perder nunca nuestra esencia. Sólo así lograremos que ASTICAN siga siendo un centro de referencia para España y Europa”.

Galardonados en los Premios Empresariales 2025 / D. R.