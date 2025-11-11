Vigo Global Summit´25 regresa con 20 líderes del progreso económico y social

Una nación próspera se diferencia de una sometida en el compromiso de sus gobernantes con las sociedades a las que representan. Las relaciones económicas son clave para garantizar el bienestar humano —siempre que sean justas—, pero también lo es el respeto por los derechos y las libertades, individuales y colectivas. Desgraciadamente su equilibrio es imperceptible pese al paso de las décadas, las mejoras tecnológicas o los continuos llamamientos a avanzar por el bien común en demasiados países del mundo. Regiones que comparten un mismo apellido, «subdesarrolladas», cuya brecha con las grandes potencias se atisba cada vez mayor.

El economista turco Daron Acemoğlu logró el Premio Nobel de Economía 2024 por su trabajo sobre el papel que juegan las instituciones en el progreso de cada territorio. El periodista ruso Dmitry Muratov, Premio Nobel de la Paz 2021, ha dedicado su vida a informar con rigor para dar voz a quienes no la tienen, incluso poniendo en riesgo su seguridad, con el objetivo de dar a conocer la verdad. Y a partir de ella poder combatir las desigualdades. Ambos, desde diferentes perspectivas, han caminado y caminan en un mismo sentido: hacia el progreso. Y precisamente ambos son los principales ponentes del Vigo Global Summit 2025, el evento que capitanea la Zona Franca de David Regades y que este miércoles y jueves celebrará en la ciudad olívica su segunda edición.

Análisis del futuro inmediato

Un encuentro que congregará a una veintena de líderes internacionales con la intención de analizar los ejes que marcarán nuestro futuro inmediato, desde el punto de vista de la geopolítica y la geoeconomía —teniendo en cuenta el nuevo mapa de poder que se ha configurado esta tercera década del siglo XXI entre el auge de la polarización, la tensión mundial y la escalada bélica— hasta hacer un repaso por el liderazgo en la era digital —en un momento en el que las tecnologías de la información y la comunicación, la programación y especialmente la inteligencia artificial están llamadas a revolucionar hasta los aspectos más cotidianos—. «El congreso regresa con más ambición y proyección internacional», afirman desde la organización, que aspira a consolidar la primera urbe de Galicia como «capital internacional del debate económico». Para ello se apoyará en figuras de reconocido prestigio, responsables empresariales de primer orden y representantes políticos que reflexionarán sobre los grandes desafíos del planeta.

Por el Auditorio Mar de Vigo pasarán también estos días el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, además de las economistas Alicia García-Herrero (Natixis y Bruegel) y María Lorca-Susino (Universidad de Miami), el politólogo Brian Wong (Universidad de Hong Kong), así como la catedrática Amparo Alonso, especializada en Computación (Universidade da Coruña), y la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024. Del mismo modo estarán presentes el alcalde de Vigo y presidente de la Zona Franca, Abel Caballero; el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; la directora general de HP Iberia, Inés Bermejo; el economista jefe para Europa en Oxford Economics, Ángel Talavera; el presidente de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (Acede), Xosé H. Vázquez; y el vicepresidente senior de TK Elevator, Javier Sesma.