Rueda habla con el presidente uruguayo sobre el contrato de Cardama y acuerdan «mantener un canal de comunicación»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mantenido una conversación con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, para abordar la situación generada por las dudas sobre el contrato que el astillero vigués Cardama firmó para la construcción de dos patrulleras oceánicas valoradas en 82,2 millones de euros.

En un mensaje en redes sociales, Rueda ha asegurado que han quedado en «mantener un canal de comunicación abierto para conocer de primera mano cualquier novedad sobre la cuestión». El presidente gallego le ha trasladado el «enorme prestigio de la construcción naval en Galicia», ha afirmado.

La intervención del mandatario llega más de dos semanas después de que saltase la noticia de que Uruguay rompía el contrato con la atarazana viguesa. Hace una semana, desde Montevideo se aseguraba que el Gobierno de España estaba mediando para tratar de buscar una solución pactada al conflicto entre el país y la empresa.

En aquel momento, un alto funcionario uruguayo señaló que el objetivo de su Gobierno «es tener patrulleras oceánicas» y que, si bien hoy «hay un contrato sin garantías», la intención es resolver esta situación «ya sea con el mismo astillero, con otro o en conjunto». «Si las negociaciones con Cardama no prosperan, hay que buscar un plan B con otro astillero», aseguró.

El Gobierno de Uruguay anunció a finales de octubre su decisión de rescindir el contrato firmado por el anterior gobierno, dirigido por Luis Lacalle Pou, con Astilleros Cardama. A razón de algo más de 41 millones de euros por unidad, el pedido suponía la construcción de dos patrulleras oceánicas tipo OPV (offshore patrol vessels). Uruguay, a través de su actual presidente Yamandú Orsi, apreció irregularidades en el procedimiento.