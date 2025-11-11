La naviera Elcano contrata un buque GLP en China que entrará en servicio en 2027

La naviera española Elcano, propiedad del grupo vigués Nosa Terra XXI, acaba de firmar un contrato con un astillero chino para la construcción de un nuevo buque de transporte de gas licuado de petróleo (GLP) de 7.500 m3 SemiREF, cuya entrega está prevista para el último trimestre del ejercicio 2027. Continúa así su apuesta por los constructores navales asiáticos —chinos pero también coreanos y japoneses— para este segmento de barcos, en los que no tienen competencia en materia de costes ni plazos de entrega.

El buque será operado por la matriz del grupo para realizar servicios de transporte de gas licuado de petróleo para una compañía europea de primer nivel bajo un contrato de arrendamiento por tiempo (time charter) a cinco años más tres opciones anuales, realizando tráfico europeo principalmente, según informó la propia naviera.

El consorcio ha cerrado la financiación de la compra de este nuevo buque con un fondo internacional de primer nivel, mediante una financiación en formato de arrendamiento financiero a siete años.

Nuevo remolcador

Por otra parte, Remolcanosa, también propiedad del grupo Nosa Terra XXI, ha reforzado su operativa y capacidad en Vigo con la incorporación de un nuevo remolcador, bautizado como Izael, construido por el astillero turco Med Marine. El buque ya está con el resto de la flota en la dársena de Porto Cultura y tiene 23 metros de eslora por 12 de manga.

Puede alcanzar una velocidad de 11,4 nudos y está diseñado para siete tripulantes. La potencia de tiro de bolardo es de 50 toneladas, al igual que la de las dos últimas incorporaciones de la empresa viguesa: Helechosa —en honor a la tierra natal del expresidente de la compañía, José Silveira Cañizares, fallecido en 2023— y Talavera.