La logística gallega crece en un «año excepcional» por la tensión mundial

Las tensiones geopolíticas desatadas tras el estallido de la guerra de Ucrania no han hecho más que medrar de 2022 en adelante. Al conflicto bélico en el corazón de Europa se suma la crisis que desde los dos últimos años vive el Mar Rojo —con un bloqueo marítimo que ha encarecido sustancialmente el transporte marítimo y ha desviado un sinfín de rutas—, y más recientemente la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, donde los aranceles han vuelto a instalarse y seguramente se usarán durante toda la legislatura como un arma arrojadiza para imponer a nivel mundial la nueva agenda MAGA (Make America Great Again). Se trata de «un año excepcional con circunstancias excepcionales», dice el presidente del Clúster da Función Loxística, Xoán Martínez, en declaraciones a este periódico. Y pese a ello, aún con todas las adversidades que se han ido encadenando, Galicia registra su mejor balance de exportaciones (por valor de casi 20.200 millones hasta agosto) y el segundo mejor tráfico de su historia (más de 34.300 millones, sumando las importaciones).

El transporte por carretera y los envíos y recepciones por aire baten récord en la comunidad si se tienen en cuenta los primeros ocho meses, habiéndose movilizado más de 18.040 millones a través del primer canal —más de la mitad del flujo— y cerca de 1.600 millones por el segundo. El marítimo, por su parte, alcanza su segunda mejor marca desde 1995, cuando arrancó la serie del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con 14.400 millones. El único segmento que se hunde es el ferroviario, que anota su peor cifra en una década, por debajo de los 270 millones, y lejos del máximo que acogió en 2021, cuando superó la barrera de los 2.000.

«Es cierto que este año está arrojando unas cifras muy positivas, pero no es precisamente porque haya estabilidad en el comercio internacional —expone Martínez—. Sucede todo lo contrario». Los buenos resultados se deben en parte a que «Galicia ha demostrado su capacidad y su diversificación», a lo que hay que añadir que la región no tiene una exposición excesiva al mercado de los Estados Unidos y también a que ha habido picos de exportación fuertes previos a la entrada en vigor de los aranceles impuestos por la nueva Administración republicana, con el objetivo de esquivar su impacto. «Muchas empresas hicieron sobrestock para adelantarse», explica el presidente del Clúster da Función Loxística, que recuerda que las firmas gallegas también han tenido que anticiparse a distorsiones como la incertidumbre, los incrementos por flete y los riesgos de desabastecimiento.

Evolución de las exportaciones e importaciones de Galicia / Hugo Barreiro

La logística genera ya el 12,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la autonomía y casi el mismo porcentaje de empleo: en torno a 130.000 trabajadores directos y otros 125.000 indirectos. Desde la patronal, que cuenta con más de 60 socios y representa al 20% del sector, indican que el buen desempeño de este ejercicio debe ser analizado de forma pormenorizada, por países y sectores, situándose el motor vigués como uno de los que más ha tirado hacia arriba en el balance conjunto.

Automoción

Solo las exportaciones de la automoción —impulsadas por el frenético ritmo de Stellantis Vigo; con casi 420.000 vehículos producidos hasta septiembre— suponen tres de cada 10 euros facturados por el territorio gallego en el exterior, habiéndose elevado un 6,9% las ventas al extranjero respecto al último año. Otras partidas con menor peso pero que también suben son las relativas al pescado (+7,1%), la carne (+3,2%) y las conservas (+5,9%), cuyas importaciones también aumentan (+16,4%, +17,7% y +14,4%) igual que ocurre en el caso de los vehículos (+9,8%).

El sector en Galicia El 12,5% del PIB La logística genera ya el 12,5% del PIB gallego, según los datos del Clúster da Función Loxística. Más de 250.000 empleos El sector emplea a más de 250.000 personas entre puestos directos (130.000) e indirectos (125.000)

Son en todo caso grandes cantidades de mercancía que implican toda una serie de desplazamientos, planificaciones y estrategias a desarrollar para garantizar un transporte eficiente entre sus orígenes y destinos, trabajos que corren a cargo de cientos de firmas gallegas. El Clúster da Función Loxística tiene entre sus ejes prioritarios «la formación y la introducción de mejoras en el reparto de última milla», así como el reto de seguir trabajando en «conseguir nuevas y mayores líneas regulares a geografías que sean estratégicas». «Galicia tiene unos índices de conectividad marítima mucho mejores que la media y eso lejos de conformarnos tiene que incentivarnos a trabajar más y mejor», destaca Martínez. «Esperamos conseguir más en el futuro», sentencia.