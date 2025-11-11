Los consumidores reclaman reducir el IVA por la subida del huevo y el pollo

La gripe aviar se extiende y provoca una crisis en el mercado del huevo y del pollo en España, donde los precios no dejan de subir. El Gobierno central ha decretado el confinamiento de aves de corral en 1.199 municipios con el objetivo de frenar los brotes del virus. En los super, la docena de huevos XL alcanza ya los 5 euros, sobre todo por el impacto de la enfermedad y el aumento de otros costes de producción. Incluso el pollo se encarece de forma notable. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la docena de huevos se ha encarecido un euro en el último año y medio, y solo en lo que va de 2025 su precio ha aumentado un 50%. Si se compara con hace cuatro años, el incremento alcanza un 137%.

Ante esta situación, la Asociación Española de Consumidores ha pedido al Gobierno una rebaja del IVA de los huevos y la carne de pollo para aliviar el impacto sobre los hogares. Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, hizo un llamamiento a la «serenidad y al seguimiento riguroso» de la situación y ha pedido «estar muy vigilantes para que nadie aproveche esta coyuntura para llevar a cabo ningún tipo de acción especulativa» sobre los precios.

El alza de los precios preocupa a los consumidores, ya que estos productos son básicos en la cesta de la compra. La OCU señala que el huevo fue el alimento más consumido en España el año pasado, con 420 millones de kilos, casi un huevo diario por hogar. Este año, entre enero y septiembre, se consolida como el alimento que más se ha encarecido, con una subida del 16%.

El incremento de los riesgos vinculados a la gripe aviar se asocia a la bajada de temperaturas, la migración de aves y la aparición de focos en varios países europeos. Por ello, el Gobierno ha establecido medidas estrictas para evitar el contacto entre aves silvestres y de cría, reforzando los controles en las granjas y las inspecciones veterinarias.

Cada semana que pasa, estos alimentos básicos suben un poco más, y lo peor podría estar por llegar, según la OCU. La docena de huevos de talla M ha pasado de 2,14 a 3,14 euros, mientras que la talla L se vende ya por 3,25 euros. El impacto de esta tendencia también alcanza al mercado del pollo, donde se registran incrementos constantes.

La situación ha generado preocupación en el sector, que advierte de que los efectos de la gripe aviar podrían prolongarse en los próximos meses si los brotes no se contienen. Las autoridades recomiendan mantener la vigilancia y reforzar las medidas de bioseguridad para evitar nuevos contagios entre aves de corral.