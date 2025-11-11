Bimba y Lola ficha al exCEO de Tous para su consejo de administración

La empresa gallega de moda Bimba y Lola anunció este martes que el próximo año incorporará a su consejo de administración al exconsejero delegado (CEO) de Tous, Carlos Soler-Duffo. La compañía, que afronta su vigésimo aniversario, destaca en un comunicado el «valiosísimo bagaje en el sector de la moda» de Soler-Duffo, así como, «muy especialmente» su experiencia en llevar una marca a «establecerse y consolidarse a nivel internacional».

Soler-Duffo estuvo ligado más de 13 años a Tous, de la que fue consejero delegado entre marzo de 2019 y septiembre de 2025. Previamente, formó parte de L'Oreal, Punt Roma y Marionnaud, entre otras compañías.

El exconsejero delegado de Tous, Carlos Soler-Duffo. / FdV

Para Uxía Domínguez, fundadora, junto a su hermana María, de Bimba y Lola y presidenta de la compañía, la incorporación de Soler-Duffo al consejo de administración «aporta un enorme valor y conocimiento de primer nivel sobre cuestiones esenciales para seguir cumpliendo los objetivos del plan estratégico».