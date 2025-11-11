Armón Vigo «empata» con Zamakona por un contrato de 80 millones

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) decidió hace un año licitar la construcción de dos remolcadores de unos 60 metros de eslora ante la «obsolescencia» de sus embarcaciones de mayor porte. Este proyecto ha pasado por múltiples vicisitudes --quedó en suspenso por «cuestiones técnicas sustanciales» -- pero ha vuelto a carburar.

Este mismo martes la direccion de Operaciones de Sasemar ha divulgado el «Informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicio de valor» de las dos propuestas que tiene sobre la mesa para construir ambos barcos: la de Armón Vigo y la del astillero vasco Zamakona. Este último fue el encargado de la construcción de la última unidad de grandes dimensiones incorporada a Sasemar, Heroínas de Sálvora, que supuso una inversión de 53,6 millones de euros.

En este informe de valoración, en base a criterios subjetivos, Zamakona se sitúa ligeramente por encima de Armón Vigo, con 29,9 y 21,9 puntos, respectivamente. No es una puntuación definitiva ni vinculante para la asignación del contrato millonario.

La propuesta de Armón es de buques de 58 metros de eslora por 15 de manga, con una «velocidad económica» estimada en 12 nudos. Los de Zamakona tendrían 60 metros de eslora, e idéntica manga. El astillero vasco recibió dos puntos al incluir en su propuesta un «sistema de baterías», que era opcional, y que en su caso «no cumple con lo previsto en la especificación técnica».

El pedido

De acuerdo a las especificidades requeridas por Sasemar, cada embarcación estará diseñada para realizar remolque de altura, con una planta de propulsión azimutal con dos hélices con tobera de paso fijo, que le permita un tiro a punto fijo de mínimo 100 toneladas. Deben disponer de espacio para 24 personas y capacidad para permanecer en el mar por periodos de 21 días a velocidad 12 nudos.