Aister ofrece su experiencia en patrulleras al Gobierno filipino

La Junta de Inversiones de Filipinas (BOI, por sus siglas en inglés) es la agencia gubernamental encargada de promover la inversión en el país asiático, tanto nacional como extranjera. Los medios locales se hicieron eco estos días de un encuentro que recientemente han mantenido sus representantes con los directivos de tres empresas españolas que «manifestaron un fuerte interés» en invertir en el territorio filipino, así como en suministrar buques modernos que permitan apoyar el desarrollo de los principales proyectos marítimos, de infraestructura y de energías renovables que está impulsando el archipiélago.

Fue una reunión a la que asistieron la madrileña Geomytsa —que ofrece servicios de prospección y cartografía geofísica marina y terrestre—, Proes Consultores —una consultora de ingeniería y arquitectura— y el astillero moañés Aister Aluminium Shipyard —especializado en embarcaciones profesionales de aluminio y con gran experiencia en la construcción de patrulleras—. Es el campo militar uno de los que más interesado está en reforzar el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr., que prioriza el desarrollo de la infraestructura marítima y la modernización de la defensa como parte de su estrategia nacional.

El subsecretario de Comercio y director general de la BOI, Ceferino S. Rodolfo, encabezó el encuentro con los directivos españoles a fin «explorar posibles marcos de colaboración», según citan diversos medios locales. Se celebró el pasado mes de octubre, pero no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido su contenido.

La BOI resaltó la importancia de los incentivos fiscales y la iniciativa «Green Lane» (Vía Verde) contemplada en la legislación del país para agilizar los permisos y licencias vinculadas a proyectos de capital extranjero, principalmente asociados a energías renovables e infraestructura. De igual manera mostró distintas oportunidades de inversión, que incluyen «la rehabilitación de astilleros, el desarrollo de bases navales, instalaciones portuarias para parques eólicos marinos y zonas de amarre de cables submarinos».

La delegación española, por su parte, compartió su experiencia en estudios marítimos, ingeniería y naval, como es el caso de Aister. Y no solo patrulleras, también barcos de pasajeros, de bomberos, de búsqueda y rescate o de prácticos presentes ya en 30 países.