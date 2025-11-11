Abanca pone a la venta su participación en la propietaria de Monbus
La entidad financiera posee cerca del 34% de Transmonbús, que cuenta con más de 1.500 vehículos
Transmonbús SL es una de las participadas que constan en la cartera de Abanca, como Grupo Empresarial Copo o Naviera Elcano. En su caso, la entidad que preside Juan Carlos Escotet cuenta con cerca del 34% del capital social; la proporción restante está en manos de la familia fundadora cuya imagen visible es Raúl López.
Según ha podido confirmar FARO, Abanca ha decidido ahora abrir un proceso de desinversión para la venta de su porción en el accionariado. De acuerdo a las últimas cuentas consolidadas del banco, Transmonbús ha reportado un resultado neto de 2,8 millones de euros en el último ejercicio fiscal (2024).
El medio especializado El Economista, con información de Infralogic, ha divulgado que Abanca ha optado por realizar invitaciones a un grupo limitado de inversores, incluidos fondos de inversión especializados en infraestructuras. El objetivo pasaría por empezar a recibir ofertas en el plazo de un mes.
Monbús, referencia indiscutible en el transporte público por carretera y en continua fase expansiva, opera más de 1.500 autobuses y cuenta con una plantilla superior a los 2.800 efectivos.
