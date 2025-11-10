Urovesa prevé entregar el año que viene los primeros prototipos de su nuevo blindado

El presidente y consejero delegado de Urovesa, Justo Sierra, ha afirmado este lunes que la intención de la compañía que dirige es poder entregar las primeras unidades de prototipos de su vehículo blindado «el año que viene».

Así lo ha trasladado esta mañana en declaraciones a los medios desde Valga (Pontevedra) a donde se ha desplazado la ministra de Defensa, Margarita Robles, para visitar las instalaciones de la factoría y comprobar de primera mano el funcionamiento de sus vehículos.

Urovesa es una de las empresas incluidas en la línea de crédito impulsada por el Gobierno central, en el marco del plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa, que captará un préstamo de 132 millones de euros relacionado con el programa Vehículo Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT).

Demostración dinámica de un vehículo VAMTA de la empresa Urovesa. / EFE / Lavandeira Jr.

En este caso, se trata de un automóvil blindado equipado con sistemas de alta tecnología para la obtención de información y el reconocimiento del terreno, tales como una estación meterológica, multitud de cámaras de diversos tipos, sistemas de radio o antenas satelitales.

Una vez se entreguen estos prototipos, ha explicado Sierra, la previsión es dar comienzo a una fase de fabricación en preserie y, para 2029 o 2030, alcanzar «una intensidad mayor de suministros».

Urovesa recibirá en tres anualidades la financiación para este proyecto: una primera de 67 millones, otra siguiente de 40 millones y una final de 25 millones.

En paralelo, la firma radicada en Valga está desarrollando un proyecto de ampliación consistente en la adecuación, mediante una inversión próxima a los 52 millones, de una superficie de algo más de diez hectáreas anexas a la factoría ya existente, que permitirá, una vez concluida, duplicar la capacidad productiva y dar salida hasta a cinco mil unidades al año.

De ser así, ha indicado Sierra, podrían llegar hasta a «duplicar la plantilla» de ingenieros y personal de fabricación y aumentar su personal en un «mínimo» de cien trabajadores, sin tener en cuenta el crecimiento de la industria auxiliar.

Durante la visita, Margarita Robles ha felicitado a Urovesa por su trabajo, que ha definido como «un orgullo para la industria de defensa española», a la vez que ha destacado la «importancia que tiene invertir en defensa», puesto que significa -ha asegurado- hacerlo en «paz, seguridad y, sobre todo, puestos de trabajo y tecnología».

Robles ha asistido en primera línea a la demostración del funcionamiento de uno de los blindados de la factoría sobre superficies complicadas, aunque ha optado por no subirse a ninguno pese a que se lo han ofrecido como «regalo de cumpleaños».

«Mejor tarta de Santiago», ha respondido, entre risas, antes de abandonar junto a su equipo las instalaciones de Urovesa.