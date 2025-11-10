La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana

El aumento de la esperanza de vida, amén de un éxito social, supone una encrucijada para el sistema público de pensiones. La supervivencia a partir de los 65 años ha medrado muy notablemente: hace dos décadas era de 76,4 años para los hombres y de 83 años para las mujeres, y ha pasado a los 81,1 y 86,3 años, respectivamente. Así que las pensiones se pagan durante más tiempo, lo que ha promovido distintas reformas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. El Gobierno de Mariano Rajoy apostó, en 2013, por una combinación entre factor de sostenibilidad e índice de revalorización: suponía un descenso mitigado en las pagas —menos ingresos pero durante más años— y una revalorización de solo el 0,25% en tanto la Seguridad Social estuviese en déficit.

Esa reforma fue derogada —las pensiones se actualizan con la inflación, o índice de precios al consumo (IPC)— y en enero de 2023 entró en vigor el denominado Mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). En esencia, se trata de una tasa que va a cuenta de las cotizaciones y que pagan trabajadores y empresas y que prevé recaudar en torno a 22.000 millones de euros hasta el año 2032. Es un colchón, su objetivo es reforzar el sistema para poder hacer frente a las jubilaciones masivas de la generación baby boom, que corresponde a los nacidos entre 1957 y 1977. Desde su implantación y hasta este pasado mes de septiembre la Seguridad Social ha recaudado más de 440 millones de euros en Galicia, de acuerdo a los datos oficiales remitidos por la cartera que preside Elma Saiz.

En el ejercicio 2023 los ingresos detraídos de las cotizaciones sociales de los trabajadores para este MEI rozaron los 134 millones de euros, importe que se incrementó hasta los 178 millones al año siguiente. Dado que la recaudación por cotizaciones está creciendo —confluye el récord de asalariados en la comunidad y la mayor penetración de empleos mejor remunerados, con el consiguiente aumento de las bases medias—, esta hucha va engordando poco a poco. Entre enero y septiembre de este 2025 la Seguridad Social ingresó 128,7 millones de euros por este concepto, a razón de tres millones de euros a la semana. Para el año en curso el mecanismo de equidad intergeneracional equivale a 0,8 puntos porcentuales de la base de cotización: el trabajador aporta 0,12 puntos, por los 0,58 de la empresa.

Como explica el departamento de planificación financiera de BBVA, para un salario bruto de 2.000 euros mensuales, la empresa abonaría en torno a 12 euros, frente a los 2,5 euros del empleado. La proporción respecto a las bases de cotización irá creciendo cada año hasta alcanzar el 1,2% desde del año 2030, «con igual distribución entre empresario y trabajador». En el conjunto del país, la recaudación por el MEI hasta septiembre fue de 2.807 millones de euros. El desembolso del sistema público en Galicia en el mismo mes en pensiones —jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor familiar— fue de 887 millones de euros, de los que más de 215 millones correspondieron a la revalorización por el nexo entre las prestaciones con el IPC. Las pagas se revalorizarán el año próximo en torno al 2,6%, a falta de conocer la inflación definitiva anual a cierre de noviembre.