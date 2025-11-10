La falta de vivienda asequible frena ventas, pero el precio subirá un 7%, según BBVA
Agencias
La falta de oferta de vivienda a precio asequible puede limitar el avance de las ventas en lo que queda de 2025 (un 0,5%) y en 2026 (un 0,3%), a la vez que la insuficiente construcción de vivienda nueva hará que el precio crezca tanto en 2025, en torno al 10%, como en 2026, sobre un 7%, según datos del Observatorio Inmobiliario de BBVA Research.
«La subida de precios continuará evidenciando el desequilibrio entre oferta y demanda», apunta el documento, que señala que la nueva construcción crecerá un 10% en 2025 y un 12% en 2026. En la primera mitad de 2025 el precio creció el 9,7% en tasa interanual. Pese a ello, el precio, en términos reales, se encuentra todavía un 30% por debajo de los máximos de 2007.
La escasez también aqueja al alquiler, donde las rentas muestran subidas más intensas que las del producto, un 34% frente 22% entre 2019 y el segundo trimestre de 2025.
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La capital del gótico gallego a solo hora y media de Vigo: un pueblo rodeado de naturaleza, tiene el primer parque temático de España y recomendado por National Geographic
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El nuevo estadio del Betis se «cuela» en la carrera de Vigo hacia el Mundial
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Proyectan dos «glampings» en Nigrán con 29 cabañas y 30 tiendas de lujo