La falta de vivienda asequible frena ventas, pero el precio subirá un 7%, según BBVA

La falta de oferta de vivienda a precio asequible puede limitar el avance de las ventas en lo que queda de 2025 (un 0,5%) y en 2026 (un 0,3%), a la vez que la insuficiente construcción de vivienda nueva hará que el precio crezca tanto en 2025, en torno al 10%, como en 2026, sobre un 7%, según datos del Observatorio Inmobiliario de BBVA Research.

«La subida de precios continuará evidenciando el desequilibrio entre oferta y demanda», apunta el documento, que señala que la nueva construcción crecerá un 10% en 2025 y un 12% en 2026. En la primera mitad de 2025 el precio creció el 9,7% en tasa interanual. Pese a ello, el precio, en términos reales, se encuentra todavía un 30% por debajo de los máximos de 2007.

La escasez también aqueja al alquiler, donde las rentas muestran subidas más intensas que las del producto, un 34% frente 22% entre 2019 y el segundo trimestre de 2025.