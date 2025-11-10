Alfombra verde para una «gigafactoría» en Valladolid por 5.000 millones de euros

La unión de Gobierno, Junta y Ayuntamiento, una subvención de casi 54 millones o la modificación del uso del suelo son algunas de las bazas con las que cuenta Valladolid para que la empresa china Gotion High Tech invierta 5.000 millones en montar una gigafactoría pionera en Europa que desarrolle la cadena completa de la producción de baterías. Se trata de un proyecto impulsado por la empresa eslovaca Inobat, de la que la firma china es accionista, que se beneficiaría del tejido industrial vinculado a la automoción y de las comunicaciones de la ciudad con el centro y el norte de España.

El objetivo de Gotion a través de Inobat, es construir una gigafactoría que no solo ensamble las partes, sino que produzca los ánodos y los cátodos que almacenan la energía, lo que garantizaría la construcción de las baterías sin importar aranceles ni vaivenes en los mercados.

Los tres niveles de la administración se han volcado para facilitar que estas instalaciones lleguen a suelo vallisoletano, incluyendo los 53,8 millones de euros y un préstamo de 456.000 euros del Perte VEC III.

Desde la Junta de Castilla y León, han explicado a Efe que siguen pendientes de este proyecto y mantienen su intención de facilitar al máximo la implantación de la factoría. En el Ayuntamiento vallisoletano también avanza la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para implantar la empresa en el entorno de la Vereda de Palomares, con el objetivo de llegar a junio de 2026 «con todo en orden» y poner a disposición al menos 85 hectáreas de superficie para la instalación de la empresa.