Yann Martin, exdirector de PSA Vigo, pilota la industrialización de Leapmotor en España

Leapmotor ya ha iniciado sus operaciones en España. La pujante marca china sigue dando pasos decisivos con vistas a su desembarco industrial en Zaragoza, donde quiere ubicar una base de producción de sus vehículos eléctricos para el mercado europeo. Aunque la confirmación oficial sigue sin llegar, la compañía ha constituido una filial española con domicilio en la propia planta de Stellantis en Figueruelas, donde tiene previsto ensamblar sus vehículos —empezando por el modelo B10— a partir del próximo año. Esta empresa es la encargada de pilotar el despliegue de la compañía asiática y para liderarlo, un viejo conocido de Vigo: el francés Yann Martin, exdirector de la planta Balaídos, es el responsable de la industrialzación de estos vehículos cero emisiones.

El nombre de la firma creada es LPMIB Automotive Spain, una sociedad limitada que tiene su domicilio en el polígono industrial Entrerríos de Figueruelas. Tiene carácter unipersonal y su socio único es Leapmotor International Business S.p.A., la empresa conjunta (joint venture) formada por Stellantis (con el 51% del capital) y la compañía china (el 49% restante) para la comercialización y fabricación de los vehículos de esta última firma fuera del gigante asiático.

La filial inició operaciones el pasado 31 de julio, aunque no fue hasta septiembre cuando se inscribió en el Registro Mercantil. Lo hizo con un capital de 3.000 euros —mínimo exigido—, cantidad que se amplió hasta el millón de euros un mes después. Lo relevante es el objeto social, el domicilio y el equipo humano con que cuenta. Se dedica a la fabricación, venta y suministro de automóviles (CNAE 2910) y se ubica en la fábrica aragonesa que se encargará del montaje de sus vehículos.

En los últimos meses, directivos de Leapmotor han mantenido contactos discretos en Aragón, han visitado la planta y han evaluado su capacidad para asumir sus modelos eléctricos, incluso ya hay responsables del proyecto trabajando sobre el terreno. También lo ha hecho algunos de sus proveedores chinos de cabecera, que también están estudiando asentarse en Aragón, como es el caso de Duoli en Borja (Zaragoza) en alianza con la vasca Mondragón, como avanzó El Periódico de Aragón, del mismo grupo que FARO.

Yann Martin, en un acto de Ceaga en su época en Vigo / Adrián Irago

El propio CEO de Stellantis, Antonio Filosa, confirmó hace casi dos meses lo que era un secreto a voces: que la marca china fabricará sus coches en España. Aunque no desveló en cuál de las tres plantas del grupo en el país sería, ya nadie duda de que Figueruelas es la elegida. Así lo vienen intuyendo los operarios e ingenieros de la factoría desde principios del pasado verano, cuando se conoció que un prototipo del B10 estaba siendo probado en una de sus líneas.

La hoja de ruta de Leapmotor avanza en varias direcciones a la vez. A la constitución de la filial y la previsión de producción se suma otro movimiento relevante. La compañía ha entrado en contacto directo con proveedores locales en busca de piezas y componentes para el segundo modelo —el B05 o Lafa 5— que prevé fabricar en la planta de Stellantis. Así lo señalan varias fuentes de la industria auxiliar, que aseguran que compañía a ha solicitado cotizaciones a varias firmas zaragozanas. No así en Vigo, donde por el momento no hay novedades en este aspecto.

Para pilotar toda la operación el plan pasa por LPMIB Automotive Spain, cuyo nombre más relevante en su estructura es el de Yann Martin, administrador único de la sociedad. Este viejo conocido de la automoción viguesa es un ingeniero galo con una larga trayectoria desde la época de PSA, donde llegó a dirigir la fábrica de Vigo entre los años 2014 y 2016 y coincidió con el actual director de Balaídos, José Luis Alonso Mosquera, que entonces era jefe de Control de Producción y Logística. Desde aquel puesto lideró lanzamientos de modelos, reorganizaciones productivas y procesos de eficiencia que lo situaron como una figura de referencia dentro del grupo.

Tras su etapa en Vigo, donde fue sucedido por Frédéric Puech, Martin asumió responsabilidades internacionales vinculadas a la industrialización de nuevos modelos dentro de la multinacional, ejerciendo en su último cargo (desde 2021) como vicepresidente de Compras y Cadena de Suministro para Europa.

Equipo

Martin será ahora el responsable de industrializar todos los coches de Leapmotor lejos de China, no solo en Europa, y en España contará en su equipo con perfiles jurídicos como Manuel María Latorre y Pablo Jesús Bolinches, responsables de garantizar el encaje corporativo y contractual; especialistas en fiscalidad y gestión financiera como Patricia Díaz-Vila y Beatriz Cofrade; y figuras técnicas como David Martínez Medina, encargado de homologaciones y certificaciones de modelos.

También participan perfiles ligados a las relaciones institucionales y al diálogo con el territorio, como Antonio González, y responsables del área de compras y aprovisionamiento, entre ellos Yunfei Peng, clave en la selección de futuros proveedores locales. Completan la estructura figuras corporativas como Sonia Fernández Barciela o Gonçalo Pereira Schiappa de Carvalho, con experiencia en organización y gestión multinacional.