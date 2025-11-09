Dos proyectos con selló vigués se lanzan a por los «puertos 4.0»

Puertos del Estado apuesta por la innovación con la intención de transformar el sector logístico-portuario y, en general, el comercio. Para ello, cuenta con algunos programas para apoyar a las empresas a materializar sus ideas. Uno es el fondo Ports 4.0, una iniciativa que lleva años aportando capital para proyectos significativos. En su última resolución para las iniciativas comerciales, publicada recientemente y tras un largo proceso que se inició en 2023, la administración seleccionó 16 ideas, de las que dos cuentan con un marcado selló vigués a cargo de las empresas Kaleido Tech y Narhwal Boats. Los proyectos en los que participan se adjudicaron una subvención de 820.403 euros.

En concreto, la publicación de Puertos del Estado corresponde a la adjudicación definitiva de los apoyos de un procedimiento que comenzó a finales de 2023. Cuando se cerró la ventanilla para recibir propuestas, en abril del pasado año, recibió un total de 67 candidaturas. El grueso de ellas se cayó por no llegar a la puntuación mínima y según el acta firmada por el jefe de Área de Innovación, José Llorca Ortega, se resolvió otorgar un total de casi 6 millones de euros en subvenciones a esos 16 proyectos.

Entre las empresas o centros de innovación que resultan beneficiados hay tres con base en Galicia, de los que dos están en Vigo. Se trata del proyecto Ubas, en el que participa Narwhal y percibe casi 370.000 euros, y el Twinports, en el que participa Kaleido y se adjudicó algo más de 450.000 euros. El tercero de la comunidad lo presentó la Fundación Instituto Tecnológico de Galicia, el ITG, con la iniciativa Capitán y 236.355 euros.

Los proyectos

En el caso de la firma de O Porriño especializada en embarcaciones semirrígidas, Ubas consiste en la creación de un catamarán no tripulado capaz de realizar de forma autónoma estudios batimétricos, inspecciones del lecho marino o búsquedas de objetos submarinos, así como operaciones de vigilancia marítima, detección de contaminación, control de la calidad del agua y transporte logístico. Para llevarlo a cabo cuenta con socios ya conocidos como la madrileña Utek y la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan).

Según explica Utek, especializada en la tecnología para barcos dron que ha contado con las embarcaciones fabricadas por Narwhal para sus desarrollos, el proyecto también contará con el apoyo de las Autoridades Portuarias de Las Palmas, Huelva y Sevilla.

En lo que respecta a Twinports, Kaleido participa con la firma catalana Bim6d, especializada en gemelos digitales. Por el momento, no hay más información sobre qué objetivo persiguen con su iniciativa, toda vez que están analizando cómo proceder con la subvención al haber iniciado el proceso hace ya dos años, con los cambios que ha podido sufrir por el camino.

Las otras iniciativas

Respecto al proyecto del ITG, el nombre completo es Capitán. Centro de control de operaciones aéreas portuarias para sistemas no tripulados y autónomos. El objetivo es el de aplicar una solución comercial particularizada para puertos que permita automatizar y optimizar el uso del espacio aéreo de las Autoridades Portuarias a la par que crezca exponencialmente el número de drones. Entre los puertos facilitadores están el de Tarragona o el de Santa Cruz de Tenerife.

Sobre el resto de iniciativas, la que más cuantía percibe (con 661.806 euros) es la presentada por la sevillana Galgus para expandir una tecnología de wifi autooptimizada con analítica masiva de localización, presencia y tracking sin colaboración con los usuarios para operatividad de viajeros y logística portuaria. Tiene por nombre Wavedock. La siguiente en la lista, también por encima de 600.000 euros, es el proyecto Autoport, para la automatización logística portuaria con vehículos autoguiados, presentado por el Clúster Logístico de Aragón y las empresas Moontech Industrial Solutions, Comercial Orbel, DTA The Smart Move y Teltronic.