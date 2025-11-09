Bruselas critica la forma en la que los coches chinos se fabrican en España
«No está bien», avisa el vicepresidente tercero, Stéphane Séjourné
A. A.
El vicepresidente tercero de la Comisión Europea responsable d Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, se ha mostrado crítico con la forma en la que los fabricantes chinos de coches están llegando a la Unión Europea. «Hoy en día, hay fabricantes en Europa que ensamblan coches chinos con componentes chinos y mano de obra china: sucede en España y Hungría. Esto no está bien», resumió.
En la misma semana en la que anunció en Francia avances en los cambios de la normativa que vetará los motores a combustión en 2035, Séjourné concedió una entrevista al medio italiano La Stampa en la que pujo el ejemplo de las marcas chinas al referirse a la necesidad de «introducir condiciones para la inversión extranjera en Europa». «No creo en los aranceles, porque destruyen la cadena de valor y crean tensiones comerciales», indicó.
El francés insistió en que Bruselas quiere «ser flexible» respecto al objetivo de 2035. «Necesitamos definir el concepto de automóvil europeo. Debe ser sencillo, sin aumentar la burocracia, y permitirnos competir con China. Finalmente, necesitamos diversificar nuestros mercados», añadió.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La Diputación de Pontevedra, dispuesta a financiar Balaídos para el Mundial 2030 «si hay planificación»
- Ofrenda floral ante la chabola del crimen de la estación de autobuses de Vigo
- «Si se apoyasen nuestros ensayos clínicos, los pacientes gallegos tendrían más oportunidades»
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas