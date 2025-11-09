Bruselas critica la forma en la que los coches chinos se fabrican en España

El vicepresidente tercero de la Comisión Europea responsable d Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, se ha mostrado crítico con la forma en la que los fabricantes chinos de coches están llegando a la Unión Europea. «Hoy en día, hay fabricantes en Europa que ensamblan coches chinos con componentes chinos y mano de obra china: sucede en España y Hungría. Esto no está bien», resumió.

En la misma semana en la que anunció en Francia avances en los cambios de la normativa que vetará los motores a combustión en 2035, Séjourné concedió una entrevista al medio italiano La Stampa en la que pujo el ejemplo de las marcas chinas al referirse a la necesidad de «introducir condiciones para la inversión extranjera en Europa». «No creo en los aranceles, porque destruyen la cadena de valor y crean tensiones comerciales», indicó.

El francés insistió en que Bruselas quiere «ser flexible» respecto al objetivo de 2035. «Necesitamos definir el concepto de automóvil europeo. Debe ser sencillo, sin aumentar la burocracia, y permitirnos competir con China. Finalmente, necesitamos diversificar nuestros mercados», añadió.