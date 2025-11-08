Más de mil inscritos en el ‘Vigo Global Summit’ de Zona Franca, con una veintena de ponentes

Más de mil personas participarán la próxima semana en la segunda edición del Vigo Global Summit, que organiza el Consorcio Zona Franca de Vigo y que contará, entre una veintena de ponentes, con el Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu. El evento tendrá como lema Liderando y transformando la economía y situará a Vigo en el centro del debate sobre los nuevos desafíos económicos y sociales a los que se enfrenta el mundo.

Se llevará a cabo entre este miércoles y jueves, días 12 y 13 de noviembre, en el Auditorio Mar de Vigo y reunirá a una veintena de líderes mundiales que participarán en esta segunda edición. Por ello, más de 1.100 personas ya se han inscrito, según ha apuntado la organización.

«La veintena de líderes de máximo nivel que participará en esta edición aportará no solo su experiencia, avalada por décadas de presencia en órganos de decisión de primer orden, sino también una visión estratégica y transformadora orientada al diseño del futuro», destacan desde Zona Franca.

El Congreso se abrirá el día 12 para abordar la geopolítica, el nuevo tablero mundial y cómo los conflictos bélicos están afectando a cadenas logísticas y políticas de comercialización.

Para ello, estarán expertos mundiales como Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia Pacífico en Nataxis; Brian Wong, estratega político experto en China, o María Lorca-Susino, doctora en Economía y colaboradora de CNN Español.

En concreto, la primera jornada comenzará a partir de las 15.30 horas con la intervención del delegado de la Zona Franca, David Regades, seguido del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, y del alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Entre otros participantes, ese día el Premio Nobel de la Paz 2021, Dmity Muratov, ofrecerá una conferencia magistral sobre geopolítica y el nuevo campo de batalla del poder global a partir de las 16.45 horas. Para cerrar la tarde subirán al escenario la deportista olímpica Carolina Marín y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

El Vigo Global Summit comenzará el jueves a partir de las 09.15 horas con la directora general de APD España, Emma Gómez. Este día será el turno, entre muchos otros, del Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, con su conferencia El progreso en un punto de inflexión: Tecnología, poder y los desafíos globales, a las 12.15 horas.

Tras las reflexiones, la jornada cerrará a las 14.00 horas, para volver a abrir las puertas a las 18.30 horas con una tarde llena de diversión, cultura y gastronomía con el monólogo de Carlos Blanco o la música de Baiuca.

David Regades incide en la importancia de entender el Congreso como «un espacio de reflexión para compartir ideas con referentes internacionales de la economía, el pensamiento y la geopolítica». «Un foro alejado del ruido y que permita encontrar certezas en tiempos complejos de incertidumbre», apostilló.