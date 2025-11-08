El norte portugués paga salario mínimo

Uno de los elementos capitales del éxito del norte de Portugal en la captación de inversiones extranjeras es su bajo coste laboral, con salarios que están muy por debajo de los promedios de España en todas las actividades económicas. A pesar de la escasez de mano de obra estructural en sectores como la hostelería o la construcción, muchas empresas han optado por cubrir estos déficits con población migrante —procedente de los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (Palop), por ejemplo—, no con una revalorización de los sueldos. Y así se refleja en informes económicos oficiales, como el que elabora cada trimestre la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), que es autónoma pero está bajo la tutela del Ministério da Economia e da Coesão Territorial.

Sus últimos datos corresponden al periodo abril-junio de este año y constatan una subida del salario líquido (neto) mensual de esta región del país. Eso sí, las retribuciones medias apenas alcanzan los 1.205 euros, equivalentes prácticamente a los 1.184 euros mensuales brutos del salario mínimo interprofesional (SMI) de España, que se abona en 14 pagas. El norte luso cerró 2024 con un sueldo promedio de 1.128 euros al mes. Hay actividades muy intensivas en personal, eso sí, que se quedan lejos de este umbral. Las empresas de «alojamento, restauração e similares» han hecho el camino inverso, con una caída en las retribuciones: han pasado de los 936 euros mensuales del primer trimestre a los 876 euros del segundo. El turismo es, pese al enorme tirón que tiene en todo Portugal, uno de los sectores que menos paga a sus trabajadores. Aunque las «atividades administrativas e dos serviços de apoio» no están mucho mejor, con 966 euros al mes —frente a los 1.024 euros del primer trimestre— o los escasos 900 euros del sector primario de media («agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca»). En el extremo opuesto constan las « informação e de comunicação» (1.742 euros al mes), finanzas y seguros (1.593 euros) o la administración pública (1.369 euros).

Mano de obra necesaria

El pasado mes de octubre el presidente del Sindicato da Construção, Albano Ribeiro, cifró en hasta 90.000 los trabajadores que necesita incorporar Portugal solo para las «grandes obras públicas» previstas por el Gobierno. El titular de la cartera de Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, admitió que «muchos proyectos están teniendo problemas» por falta de mano de obra, aunque señaló el factor alojamiento, no el salarial. Hizo hincapié, de hecho, en la entrada de más personal extranjero, y emplazó a las empresas a ofrecerles «un trabajo, un contrato laboral y un lugar digno donde vivir».