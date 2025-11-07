TCL SunPower Globlal se alía con Voltfer en fotovoltaica
REDACCIÓN
Voltfer, división del Grupo Alvariño especializada en energías renovables y eficiencia energética, ha firmado una alianza estratégica con TCL SunPower Global, empresa líder en soluciones avanzadas de energía solar, para impulsar la eficiencia de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en la industria gallega. Según los términos del acuerdo, Voltfer será partner exclusivo de SunPower para el Noroeste de España, consolidando su papel como referente en el sector energético de la región.
El acuerdo permitirá a Voltfer instalar en las plantas de empresas gallegas los módulos fotovoltaicos SunPower, los más punteros del mercado, y otros elementos de última generación, que redundarán en un mayor del rendimiento de la fotovoltaica de autoconsumo. Conforme explicó el director de Voltfer, José María Fariña, «los paneles fotovoltaicos de estas características y la incorporación de la tecnología más avanzada a las instalaciones puede suponer una mejora tanto en la eficiencia como en la fiabilidad de estas instalaciones».
