Stellantis Vigo encadena medio millón de coches por tercer año consecutivo

Stellantis Vigo es una isla en la automoción. En medio de la crisis que atraviesa la industria, azotada por las regulaciones, el proceso de electrificación (que no arranca) y la competencia que llega desde fuera de la Unión Europea (como los fabricantes chinos), Balaídos sigue asomando la cabeza por encima del resto. Hasta septiembre, la factoría ensambló casi 420.000 vehículos, una cifra considerada muy alta para estos tres trimestres, representando un 9% más que en el mismo período del año pasado. Con todo, cuando culmine el año (y salvo catástrofe que obligue a la planta a parar), la fábrica olívica habrá logrado encadenar tres años seguidos con más de medio millón de coches, pudiendo incluso superar su récord de 2007.

Si el año pasado Stellantis Vigo acumulaba al cierre de septiembre un total de 383.746 coches, en estos nueve meses de 2025 la cifra asciende a 418.454 unidades, haciendo que la factoría sume su séptimo año consecutivo por encima de los 400.000 coches. Con ello, y teniendo en cuenta de los paros por problemas con falta de componentes y las vacaciones de agosto, sale a una media de casi 46.500 vehículos al mes.

La más productora

Balaídos es la planta que más produce del país y también en el propio grupo pese a la dura competencia de otras como la de Figueruelas (Zaragoza) o Betim (Brasil), que habitualmente comparten el podio. En el caso de Vigo, el éxito llega de la mano de las furgonetas K9, superventas en su nicho y que están en plena expansión desde la base olívica hacia otras plantas del grupo como Ellesmere Port (Reino Unido), Tafraoui (Argelia) o Bursa (Turquía), además de la portuguesa de Mangualde. Junto a ellas está el SUV que se ensambla en el otro sistema, el Peugeot 2008, que vive en estos momentos un buen nivel comercial pese a haber superado la mitad de su vida de fábrica y a la fuerte competencia en su segmento.

De mantenerse el ritmo mostrado hasta ahora, la factoría no solo superará el medio millón de unidades por tercer año consecutivo después de las 516.050 logradas el año pasado y las 531.700 del anterior, que ya se da por hecho; Balaídos también podría superar el récord histórico, que sigue estando en las 547.000 unidades alcanzadas hace 18 años. Si se cumple la media, la cifra estará en el entorno de los 557.000 vehículos, pero en estos tres últimos meses la planta ya tuvo que parar 5 días por imposición del grupo (junto a otras plantas para adecuar el stock) y bajará la persiana el 19 de diciembre hasta el próximo año. Y eso, si los problemas con los chips por la crisis de Nexperia no acaba impactando.

Sea como sea, las cifras alcanzadas por la planta son para destacar. Por ponerlo en perspectiva, en dos meses produce tantos vehículos como la factoría de Mangualde en un año, a tope con las K9. Y desde que estalló la pandemia de covid, en 2020 y con todos los problemas asociados de ERTEs y disrupciones en la cadena de suministros, a cierre de año Balaídos habrá producido aproximadamente 3 millones de coches.