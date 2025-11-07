La justicia ampara la negociación de un convenio de trabajo único para Nueva Pescanova

El proceso concursal de Pescanova SA implicó una maratón de negociaciones a todas las escalas y a nivel mundial para tratar de preservar la actividad de la compañía. Se lograron múltiples acuerdos de no agresión con acreedores (stand still), con proveedores, entidades financieras... en un clima de sorprendente paz social.

No solo había cierre de filas con el equipo del entonces presidente, Manuel Fernández de Sousa; es que la multinacional, pese a tener pies de barro y al cierre de la filial andaluza Acuinova —se ejecutaron 25 despidos en Sanlúcar, Huelva y San Fernando—, fue capaz de estar siempre al día con su plantilla.

Con la puesta en marcha de Nueva Pescanova, ya con Ignacio González como consejero delegado, se puso fin a la concordia, en 2017, con una huelga inédita en su historia, en respuesta a un convenio que, coincidían los sindicatos (excepto CC OO), iba a precarizar las condiciones de trabajo.

La empresa sacó adelante aquel nuevo marco laboral que fijaba condiciones específicas por centro de trabajo, no a escala de grupo: los centros industriales de Porriño, Arteixo o Chapela pasaban a tener un convenio propio, adaptado a cada actividad.

Rodaballo de cría de Nueva Pescanova / NPVA

La sentencia

Estos acuerdos fueron renovados en 2021 por cuatro años y están en ahora en ultraactividad (caducaron) desde diciembre del año pasado. La compañía lleva meses trabajando en volver a un acuerdo general, para toda España, que pretende convertirse en el I convenio colectivo del Grupo Nueva Pescanova. Los sindicatos CIG, CUT y USO formularon una demanda en contra de esta pretensión al entender que la pesquera tiene obligación de renovar los convenios ahora en aplicación sin cambiar la «unidad de negociación», frente a la que el juzgado de lo Social número 6 de Vigo ha pronunciado una sentencia desestimatoria.

La empresa que ahora dirige Jorge Escudero tiene vía libre y amparo judicial para tener su primer convenio colectivo de grupo para toda España. La tesis de Nueva Pescanova fue compartida por UGT y CC OO. Contra la sentencia, que tiene fecha de este mismo jueves, cabe recurso de suplicación frente al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El fallo está firmado por Alejandro Couselo y expone que todavía no se había empezado a negociar la renovación de los convenios caducados y que no se había constituido la unidad negociadora, por lo que «la parte demandante no puede obligar a la empresa a negociar un nuevo convenio colectivo en la misma unidad de negociación».

El futuro acuerdo laboral de Grupo Nueva Pescanova será de aplicación para todas las filiales y centros de trabajo de España, incluidos los de Madrid, Paterna y Catarroja. Quedarán al margen los trabajadores de Insuiña, que es la filial de cultivo de rodaballo instalada en Xove y con un departamento de cría en Mougás; cuenta con más de 160 trabajadores, según sus últimas cuentas. Esta filial ya estuvo al margen de la reestructuración del grupo posterior a la quiebra de 2013.