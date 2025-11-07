La plantilla de Nueva Pescanova cobrará una paga de 475 euros por persona por el nuevo convenio
Firmado el acuerdo con CC OO y UGT
Nueva Pescanova ya tiene un único convenio colectivo de aplicación para todos sus centros de trabajo en España, a excepción de los de la filial Insuiña. La compañía firmó este viernes el acuerdo con los sindicatos CC OO y UGT, un día después de conocer la sentencia, desvelada por FARO, que avalaba la unificación de seis convenios en uno solo. El fallo rechazó una demanda interpuesta por las otras centrales con representación en el grupo (CIG, USO y CUT).
Los trabajadores de los centros de Chapela, Arteixo, Madrid, Catarroja y Paterna ingresarán ya este mes de noviembre una paga lineal de 475 euros. El año próximo la subida salarial será del 2,5%, por otro 2% fijado para los años 2027 y 2028.
«El convenio también recoge una reducción mínima de la jornada anual de 8 horas, pero para algunos centros de trabajo, como en Valencia, supone una reducción de la jornada de 47 horas al año», han explicado los sindicatos firmantes.
«La compañía está atravesando importantes dificultades — prosigue la nota— y el acuerdo al que hemos llegado ayudará a superarlas». Es la tercera vez, desde el lanzamiento de Nueva Pescanova como sociedad individual, que suscribe un convenio colectivo, tras los firmados (por centros) en el año 2017 —huelga mediante— y 2021.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Pesar en Silleda por la muerte de Vicente Dacosta a los 41 años
- El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»