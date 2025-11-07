La plantilla de Nueva Pescanova cobrará una paga de 475 euros por persona por el nuevo convenio

Nueva Pescanova ya tiene un único convenio colectivo de aplicación para todos sus centros de trabajo en España, a excepción de los de la filial Insuiña. La compañía firmó este viernes el acuerdo con los sindicatos CC OO y UGT, un día después de conocer la sentencia, desvelada por FARO, que avalaba la unificación de seis convenios en uno solo. El fallo rechazó una demanda interpuesta por las otras centrales con representación en el grupo (CIG, USO y CUT).

Los trabajadores de los centros de Chapela, Arteixo, Madrid, Catarroja y Paterna ingresarán ya este mes de noviembre una paga lineal de 475 euros. El año próximo la subida salarial será del 2,5%, por otro 2% fijado para los años 2027 y 2028.

«El convenio también recoge una reducción mínima de la jornada anual de 8 horas, pero para algunos centros de trabajo, como en Valencia, supone una reducción de la jornada de 47 horas al año», han explicado los sindicatos firmantes.

«La compañía está atravesando importantes dificultades — prosigue la nota— y el acuerdo al que hemos llegado ayudará a superarlas». Es la tercera vez, desde el lanzamiento de Nueva Pescanova como sociedad individual, que suscribe un convenio colectivo, tras los firmados (por centros) en el año 2017 —huelga mediante— y 2021.