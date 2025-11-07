La negociación por el ERE y el ERTE en el CTAG se enroca tras tres reuniones

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) anunció a mediados del pasado mes la aplicación de un ERE y de un ERTE para su numerosa plantilla, formada por unas 900 personas en O Porriño. Contemplada la salida de 150 personas, principalmente del área de electrónica (como concretó este medio), y el expediente de regulación temporal para el resto de trabajadores por 110 días. Desde entonces, dirección y representantes de la plantilla mantuvieron tres reuniones, aunque según los sindicatos, sin avances. La CIG ha convocado una nueva protesta delante de las instalaciones para las 11.00 horas de hoy.

Según informó a sus empleados esta central sindical, que tiene la presidencia del comité de empresa, el miércoles tuvo lugar el tercer encuentro entre las partes para debatir la afectación de las medidas anunciadas. «Desde a CIG presentamos un documento amplamente traballado coas nosas propostas de protección para as traballadoras e traballadores de CTAG», explican. Sin embargo, desde la dirección no habrían planteado ninguna propuesta ni especificación de qué trabajadores se verían afectados.

La CIG solicita reducir al mínimo posible los días del ERTE, ya que «110 días implica medio ano de traballo», dar un preaviso de 5 días y ampliar al 100% la prestación de desempleo, así como incluir pagas extraordinarias y vacaciones. Sobre el ERE, piden su retirada o que en último caso «sexa voluntario e cunha indemnización por riba do improcedente».

El sindicato refleja que desde la dirección solo se limitaron a censurar que las propuestas eran «muy ambiciosas». El próximo martes tendrá lugar la última reunión, con todo por concretar.