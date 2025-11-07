Freire prepara su última joya

Freire Shipyard se prepara para realizar los últimos trabajos en el yate del proyecto Incógnita. El astillero vigués movilizó ayer la embarcación de 107 metros de eslora después de retirarle los andamios y la cobertura con la intención de subirlo al carro. La maniobra, que si nada se tuerce se completará hoy, contempla la colocación del megayate de exploración en situación horizontal (gracias a una cama situada en la popa) para preparar el casco antes del aplicar la pintura final y para completar las labores de habilitación, con unos acabados de ultralujo.