Freire coloca la quilla del barco para la Armada y espera colaborar «en futuros proyectos»

Las instalaciones de Freire Shipyard (Construcciones Navales Paulino Freire) acogieron esta mañana el acto de colocación de la quilla del nuevo barco para la Armada. Se trata del conocido como EAB (Embarcación de Apoyo a Buceadores), de algo más de 30 metros de eslora y adjudicado en noviembre del año pasado por casi 18,2 millones de euros. Según los hermanos Marcos y Guillermo Freire, directores generales del astillero vigués, este buque puede ser el pistoletazo de salida para colaborar «en futuros proyectos» con la Armada.

En concreto, se trata de la construcción N-739 de Freire, que califica como «un hito» la colocación de la quilla. «Es un privilegio acompañar a la institución en la construcción de este buque de apoyo a buceadores, que reforzará su autonomía, eficiencia y capacidades operativas», han indicado los hermanos.

El diseño del barco para la Armada que construye Freire Shipyard / Seaplace

Por su parte, el contralmirante Francisco Antón Brage, subdirector de Ingeniería de la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) y Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales (DIC), ha destacado que el diseño y construcción del EAB «supone una excelente oportunidad para avanzar en la colaboración con los astilleros privados y reafirmar el compromiso de la Armada con el desarrollo de una base industrial y tecnológica nacional sólida».

«Hasta la fecha, estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos y con la forma en que el astillero ha sabido adaptarse a las particularidades y exigencias de la Armada», añadió el contralmirante. No en vano, y como avanzó FARO, Freire ha tenido que modificar el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación y que se daba al retirar los contenedores de popa. Lo solventará con estructuras de aluminio (palo y bloque del puente de gobierno de la superestructura), lo que hizo que el contrato creciese en 328.000 euros.

La embarcación fue diseñada por la ingeniería Seaplace y licitado en 2024. Freire venció en la puja frente a otras propuestas de Nodosa Shipyard, Armón, Metalships&Docks y del astillero vasco Zamakona. Un año después de la asignación, la empresa viguesa coloca la quilla e inicia el proceso constructivo previo a la entrega, prevista para noviembre de 2026.

Marcos y Guillermo Freire, rodeados de miebros de la Armada. / J Pablo Pintor

Características

Como han recordado desde Freire, el barco se convertirá en «una plataforma especializada destinada a apoyar a la EMB en la formación de todas las disciplinas de buceo». De esta forma, contará con sistemas de posicionamiento dinámico DP-2, cámara hiperbárica y campana húmeda, que le permitirán realizar operaciones de buceo a gran profundidad y efectuar intervenciones subacuáticas hasta los 90 metros.

La EAB tendrá autonomía de 500 millas náuticas y permitirá a la Armada «desarrollar sus funciones con una mayor eficacia».

El acto tiene lugar escasos días después de la firma del último contrato del astillero: un buque salmonero, el primero del naval gallego, con destino a Noruega encargado por la empresa Napier. Se llamará Tauriko y contará con 83,7 metros de eslora.