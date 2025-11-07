Europa otorga al proyecto de Altri el sello 'Step', que facilita el acceso a financiación

La Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) ha otorgado al proyecto GAMA el sello STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa), según ha informado la propia empresa en un comunicado, por su «carácter estratégico» para mejorar la competitividad de la Unión Europea (UE), lo que podría facilitar el acceso a financiación.

Greenfiber —la sociedad formada por Altri y Greenalia para desarrollar el proyecto GAMA—, asegura que se trata de «una etiqueta de calidad otorgada por la Comisión Europea, destinada a facilitar el acceso a oportunidades de financiación en el marco de los programas de la UE incluidos en esta iniciativa».

Según la empresa, la agencia europea reconoce con este distintivo «al proyecto de fibras textiles de Altri como estratégico para mejorar la competitividad industrial» en la Unión Europea.

El comunicado destaca, además, que el sello STEP —centrado en tecnologías digitales, limpias, eficientes y en biotecnologías— «permite el acceso del proyecto GAMA a medidas de ayuda estatal previstas en el Pacto Industrial Limpio, tal como se expone en la Comunicación de la Comisión Europea C/2025/3602».

El proyecto GAMA ha conseguido este sello tras haberse presentado a los Innovation Fund, con una «alta puntuación en un proceso de evaluación altamente competitivo desarrollado por un panel internacional de expertos independientes», subraya la compañía.

En el documento de resolución remitido a Greenfiber, la agencia CINEA comunica que «pese a sus méritos, el proyecto GAMA no puede ser financiado debido a los recursos presupuestarios disponibles para esta convocatoria» por lo que, indica la empresa, «la no aportación de fondos no obedece a ningún incumplimiento con la legislación ambiental europea».

Al contrario, añade la nota de Altri, en el mismo escrito «se señala que el proyecto ha sido considerado de alta calidad e impacto», de modo que «podrá ser remitido al Banco Europeo de Inversiones (BEI), si así lo desea el promotor, para su posible desarrollo mediante la Asistencia al Desarrollo de Proyectos (PDA)».

Es decir, «el sello STEP otorgado por CINEA posiciona al proyecto como prioritario dentro de los instrumentos financieros y programas europeos existentes, en el marco de las políticas de competitividad, transición verde y digital de la Unión Europea», afirma.

«Hemos sacado un notable en el examen europeo, lo que viene a refrendar lo que hemos dicho siempre: que GAMA es un proyecto serio, riguroso, sostenible e innovador, diseñado para dar respuesta a la necesidad del sector textil de contar con fibras respetuosas con el medio ambiente y 100 % biodegradables, en línea con los requerimientos de la Unión Europea», ha destacado el CEO de Altri, José Pina.