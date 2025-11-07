Estados Unidos registra la mayor cifra de despidos en dos décadas

Los anuncios de despidos en Estados Unidos se dispararon a más de 150.000 en el mes de octubre, la cifra mensual más alta desde 2003 y un aumento casi del triple respecto a septiembre, según un informe de una consultora especializada en empleo a falta de cifras oficiales por el cierre del Gobierno federal.

Este octubre se produjeron 153.074 despidos, un aumento del 183 % —casi el triple— respecto al mes de septiembre, y un incremento del 175 % respecto a octubre del año pasado y el nivel más alto desde 2003, señala un informe de la firma Challenger, Gray & Christmas, publicado en su página web.

Las empresas tecnológicas también anunciaron grandes recortes: 33.281 despidos, seis veces más que el pasado mes de septiembre. Según el estudio, los despidos masivos anunciados por las tecnológicas se deben al auge de la inteligencia artificial (IA) y la integración de estos procesos en sus estructuras. De igual forma, indica que la IA es el segundo factor de despidos más citado por las empresas y que llevó a 31.039 despidos solo en octubre.