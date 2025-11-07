Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estados Unidos registra la mayor cifra de despidos en dos décadas

agencias

Nueva York

Los anuncios de despidos en Estados Unidos se dispararon a más de 150.000 en el mes de octubre, la cifra mensual más alta desde 2003 y un aumento casi del triple respecto a septiembre, según un informe de una consultora especializada en empleo a falta de cifras oficiales por el cierre del Gobierno federal.

Este octubre se produjeron 153.074 despidos, un aumento del 183 % —casi el triple— respecto al mes de septiembre, y un incremento del 175 % respecto a octubre del año pasado y el nivel más alto desde 2003, señala un informe de la firma Challenger, Gray & Christmas, publicado en su página web.

Las empresas tecnológicas también anunciaron grandes recortes: 33.281 despidos, seis veces más que el pasado mes de septiembre. Según el estudio, los despidos masivos anunciados por las tecnológicas se deben al auge de la inteligencia artificial (IA) y la integración de estos procesos en sus estructuras. De igual forma, indica que la IA es el segundo factor de despidos más citado por las empresas y que llevó a 31.039 despidos solo en octubre.

