Detienen a dos operarios por robar 500.000 euros en piezas de Stellantis en Francia

Los medios franceses recogen estos días la noticia del arresto de dos trabajadores de la plataforma logística de Stellantis Vesoul. Les acusan de haber sustraído una importante cantidad de piezas de repuesto valoradas en unos 500.000 euros para venderlas en la plataforma Leboncoin o para uso personal. La policía de Vesoul detectó un corte en la verja de la empresa y descubrió dos bolsas con componentes y creen que existía un modus operandi para los hurtos.