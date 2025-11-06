El Sabadell aspira a «crecer más» en el Noroeste desde «la cercanía y la implicación» con el territorio

El Banco Sabadell ha celebrado este jueves la Convención de Directivos de la Territorial Noroeste en la oficina principal de Sabadell Herrero de Oviedo. El acto ha reunido a 250 directivos de Galicia, Asturias y Castilla y León, y ha estado liderado por Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego y director general adjunto del Sabadell, y Jaime Matas, director de Red de Banco Sabadell.

En la Convención intervino también por streaming, el CEO de Banco Sabadell, César González-Bueno, quien afirmó que «Banco Sabadell está preparado para crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España». González-Bueno ha explicado que el principal valor diferenciador de Banco Sabadell es «su gran capacidad comercial y la enorme vocación de servicio de todos los profesionales que trabajan en la entidad, lo cual nos ha permitido en los últimos meses mantener la confianza de nuestros clientes y ganar la de muchos otros».

Por su parte, el director general adjunto de Banco Sabadell y director general de Sabadell Gallego, Pablo Junceda, ha agradecido el compromiso y esfuerzo de todo el equipo de Galicia, Asturias y Castilla y León en este 2025, teniendo claro que el objetivo es seguir avanzando, e ir a más en el año 2026, con la única preocupación de ayudar a mejorar la competitividad de las empresas y de cubrir todas las necesidades de los particulares.

«Tenemos que seguir trabajando en aquellos valores que nos definen en Galicia, Asturias y Castilla y León, como son la cercanía, la transparencia y la escucha activa de nuestros clientes. Somos un banco implicado en el territorio y lo vamos a seguir siendo a lo largo de 2026», afirmó Junceda.