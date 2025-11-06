Empark, con seis parkings en Galicia, sale al mercado: atrae ofertas por 2.000 millones
La sociedad también gestiona el servicio de cobro de parquímetros en Vigo
REDACCIÓN
Empark es la principal operadora de plazas de aparcamiento de España y Portugal, con una cartera de más de 300 parkings, también en Andorra y Turquía. Seis de ellos están en suelo gallego: uno en Vigo (el de Praza de Portugal), dos en Pontevedra (Alameda y Praza de España) y uno en Santiago (Área Central), Ourense (Alameda) y A Coruña (Fábrica de Tabacos). En suma, dispone de 362.000 plazas para vehículos. Pertenece al fondo australiano Macquarie Asset Management, que esta semana ha empezado a circular su cuaderno de venta para buscarle nuevo propietario.
Según ha divulgado el periódico económico Expansión, gestoras de primer nivel como KKR, EQT, Partners Group o Stonepeak preparan ofertas 2.000 millones de euros. JP Morgan y Greenhill son los asesores financieros para Macquaire. El negocio de Empark le generó ingresos por 211 millones de euros en 2024, con un ebitda al alza (+14%) de otros 107 millones, de acuerdo al mismo medio.
La cuota de mercado de esta compañía en España supera el 17%, por encima de Eysa, Saba-Interparking, Emel e Indigo-Parkia; la de Portugal rebasa el 14%, solo por detrás de la de Emel. Además de plazas de parking subterráneos o en superficie, Empark también gestiona los servicios de pago de estacionamientos regulados en más de 150 ciudades, incluida la de Vigo.
