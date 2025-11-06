Centre de Cardiologia Loubad: excelencia, experiencia y compromiso

Con más de dos décadas de trayectoria y más de 300.000 alumnos formados, Formación Universitaria se ha consolidado como una de las instituciones líderes en e-learning a nivel nacional. Su enfoque innovador y su compromiso con la empleabilidad y la inclusión social le han permitido mantenerse en la vanguardia de un sector en constante evolución.

Desde su fundación en 2001, el objetivo ha sido claro: facilitar el acceso a una formación de calidad que permita a las personas desarrollar su potencial profesional en un mercado laboral cada vez más exigente. Ignacio Campoy Aguilar, CEO del Grupo Educativo Formación Universitaria, asegura que “en nuestro propósito empresarial siempre ha estado contribuir al desarrollo de la sociedad a través de la formación”.

Este compromiso ha llevado a la entidad a ofrecer una amplia gama de programas, desde Formación Profesional hasta másteres universitarios, pasando por certificados de profesionalidad y formación continua. Su apuesta por la excelencia educativa se apoya en un equipo docente multidisciplinar formado por más de 250 profesionales que acompañan al alumno durante todo el proceso.

“Este premio es un honor y una gran responsabilidad. Refleja el trabajo y la dedicación de todo nuestro equipo, que cada día se esfuerza por ofrecer la mejor atención cardiológica posible” “La excelencia médica solo tiene sentido si se traduce en bienestar y esperanza para las personas. Ese es, y seguirá siendo, nuestro compromiso”

Una educación accesible, innovadora y global

Formación Universitaria no solo se ha centrado en la calidad del contenido, sino también en garantizar el acceso. “Trabajamos en adecuar la igualdad de oportunidades de acceso a la formación con herramientas ágiles que lo posibiliten, para facilitar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo a todos los colectivos”, señala Ignacio Campoy.

Prueba de este enfoque es su sólida política de Responsabilidad Social, que ha permitido que personas vinculadas a entidades como Proyecto Hombre Sevilla, Mujeres Valientes, RedMadre o el Centro Miguel de Mañara puedan acceder a formación mediante becas solidarias.

Otro de los pilares que diferencia a la institución es su carácter pionero e innovador. La digitalización no es una novedad, sino un terreno en el que ya llevan años trabajando. La inteligencia artificial, por ejemplo, será una de las grandes apuestas para 2025, con el fin de personalizar la experiencia educativa, hacerla más accesible y adaptarla a las circunstancias económicas de cada estudiante. “Cada año ofrecemos a nuestros alumnos las últimas tendencias en formación no presencial”, afirma el CEO, que detalla que esta evolución incluye también nuevos modelos de formación provocados por la aceleración digital, joint ventures internacionales y una visión más global del aprendizaje.

Preparados para lo que viene

La mirada internacional forma parte esencial del presente y futuro de Formación Universitaria. En 2022 comenzó su política de expansión fuera de España, con el objetivo de exportar su experiencia en educación no presencial a otros países. “Vamos a seguir trabajando con nuevos programas de máster oficiales universitarios, acuerdos con universidades internacionales y programas de movilidad”, adelanta Campoy.

Barcelona fue uno de los primeros escenarios en los que la institución puso en práctica su modelo formativo, junto con Madrid y Sevilla. “Catalunya es uno de los ejemplos donde nuestro modelo de formación empezó a romper barreras, con un impulso más que reseñable”, recuerda el CEO.

Más allá de los planes de crecimiento, el objetivo sigue siendo el mismo: formar personas para los empleos del presente y del futuro. Y hacerlo con una propuesta basada en la mejora continua, con metodologías apoyadas en indicadores de calidad y con una estructura que apuesta por la proactividad y la innovación como elementos diferenciales. Sobre el Premio a la Excelencia en Formación Profesional y para el Empleo, Ignacio Campoy afirma: “Este galardón es la confirmación de que todo el esfuerzo, la dedicación y la ilusión que hemos puesto en nuestro grupo educativo está dando fruto”. Y añade: “Este premio es de todos: del equipo, de nuestros estudiantes y de todas las personas que creen en la formación como motor de progreso”.