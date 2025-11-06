Cajamar gana 263 millones en el tercer trimestre, el 7% más
La tasa de mora, en el 1,76% | La agencia DBRS Morningstar eleva el rating de la entidad a «BBB»
Agencias
Cajamar tuvo un resultado consolidado neto de 263 millones de euros en el tercer trimestre del año, lo que supone un incremento del 6,9% interanual y una tasa de rentabilidad (ROE) del 7,8%. La entidad explicó en una nota de prensa que el crecimiento del margen bruto y el moderado incremento de los gastos de explotación favorecen unos sólidos resultados que permiten elevar la solvencia, mantener la rentabilidad y mejorar la eficiencia.
Asimismo, puso en valor la diversificación de su cartera crediticia, a la vez, que sigue reduciendo su tasa de morosidad situándola en el 1,76%, entre las más bajas de las principales entidades españolas. Esto ha llevado a la agencia de calificación DBRS Morningstar a elevar el rating de la compañía a BBB, reafirmando la tendencia positiva de todas las calificaciones.
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
- Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre
- Siete vueltas y 40 minutos de espera: el primer Iberia hacia Vigo continúa la mala racha tras cambiar su horario
- Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Cortan 600 olivos plantados hace cinco años en dos fincas del Pazo de Cascaxide