Cajamar gana 263 millones en el tercer trimestre, el 7% más

Cajamar tuvo un resultado consolidado neto de 263 millones de euros en el tercer trimestre del año, lo que supone un incremento del 6,9% interanual y una tasa de rentabilidad (ROE) del 7,8%. La entidad explicó en una nota de prensa que el crecimiento del margen bruto y el moderado incremento de los gastos de explotación favorecen unos sólidos resultados que permiten elevar la solvencia, mantener la rentabilidad y mejorar la eficiencia.

Asimismo, puso en valor la diversificación de su cartera crediticia, a la vez, que sigue reduciendo su tasa de morosidad situándola en el 1,76%, entre las más bajas de las principales entidades españolas. Esto ha llevado a la agencia de calificación DBRS Morningstar a elevar el rating de la compañía a BBB, reafirmando la tendencia positiva de todas las calificaciones.