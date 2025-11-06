Air Europa cierra el acuerdo con Turkish Airlines tras aceptar su oferta de 300 millones

La aerolínea Air Europa ha finalizado su acuerdo con Turkish Airlines, lo que permitirá a la compañía turca entrar en el capital de la española mediante una inversión de 300 millones de euros, ha informado esta madrugada la empresa.

La operación se ha instrumentarizado a través de un préstamo canjeable, el cual se intercambiará por una participación en Air Europa cercana al 26 %, una vez cumplidos todos los requisitos regulatorios, ha detallado la aerolínea en un comunicado.

Esta operación valora a Air Europa, de capital mayoritariamente español y familiar, en cerca de 1.175 millones de euros, ha señalado la empresa.

La familia Hidalgo, a través de Globalia, continuará siendo el accionista mayoritario de la compañía mientras que IAG conservará su participación actual mediante la compra de acciones a Globalia.

Air Europa ha anunciado que con esta inyección de capital y sus propios recursos cancelará los préstamos ordinario y participativo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), así como los intereses devengados, por un total de casi 500 millones de euros, adelantándose un año al plazo establecido.

"Tras liquidar, el pasado mes de mayo, los 141 millones de euros con sus respectivos intereses del préstamo bancario, recibido en mayo de 2020, con participación y aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Air Europa cierra ahora una importante etapa en el proceso de desapalancamiento financiero abordado en los últimos años, confirmando el acierto en la estrategia de gestión", ha destacado la empresa.

La empresa ha resaltado que los 475 millones de euros prestados por la SEPI fueron esenciales no sólo para garantizar la recuperación completa de la actividad tras la pandemia, sino también para generar un retorno muy positivo en la actividad económica nacional.

Así, ha indicado que no sólo se logró la conservación de los cerca de 4.000 empleos, sino también la creación de más de 600 nuevos puestos de trabajo, hasta llegar a los cerca de 4.600 empleados que hoy forman parte de la aerolínea.

A lo largo de este periodo, Air Europa ha abonado al Estado en concepto de intereses cerca de 70.000 euros diarios, lo que supone un total de más de 97,2 millones de euros, que representan para la SEPI un 20 % adicional sobre el capital prestado, ha detallado la compañía.

Las negociaciones de la operación comenzaron antes del verano y tras la aceptación de una oferta vinculante por parte de Turkish durante el periodo estival, se ha completado la estructuración de la operación, que según Air Europa "supondrá un fondeo inmediato mientras se obtienen aprobaciones regulatorias y de competencia".

Air Europa ha destacado que la transacción supone "un importante hito" para el sector de la aviación comercial al reunir en una misma compañía a tres de los grandes actores del sector: IAG, que seguirá ostentando el 20 % del capital, Turkish Airlines y Air Europa. EFE