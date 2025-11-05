Valiela apuntala su apuesta por el arrastre y trabaja en la venta del atunero «Guria»

La de Molares es una de las familias de mayor arraigo en la pesca gallega, tanto por su capacidad extractiva —por sus filas han pasado alguno de los buques de gran altura más reconocidos— como por su contribución al asociacionismo de un sector sometido a continuos cambios internos o derivados de nuevas normativas internacionales. Su impronta es indeleble en organizaciones como la entonces Federación de Asociaciones de Buques de Pesca o la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), reactivada en los últimos años del franquismo.

Su actividad como armadora —ahora, a través de Valiela y Profesionales Pesqueros SA— ha mudado con los años pero ha experimentado un exponencial crecimiento en los dos últimos, como detalló FARO: adquirió tres atrastreros de una tacada, primero, y un moderno atunero, después.

La primera operación se ejecutó con la toma de control de dos sociedades, MFV Lootus Osauhing y Pesqueiros de Terra Nova Lda, con la que asumió la propiedad del buque portugués Novo Virgem da Barca y otros dos de pabellón estonio, Madrus y Lennuk. Supuso una inversión inicial, sin contar con el completo y casi integral refit del Madrus en el astillero Nodosa, de casi 39 millones de euros.

El renacimiento del buque pesquero «Madrus» / Gustavo Santos

La del atunero, sellada el pasado mes de julio, fue completamente distinta: Valiela nunca había operado en este segmento, pero decidió aprovechar la oportunidad porque el buque, de nombre Guria, formaba parte de los activos en liquidación de la armadora vasca Nicra 7, que no pudo sacar adelante su plan de reestructuración.

Ya entonces fuentes directas de la operación explicaron a este periódico que los Molares no habían decidido todavía qué hacer con él. Sobre la mesa estaba la opción de explotarlo en solitario, en alianza con un socio o una venta en el mercado de segunda mano. Y es esta última la vía por la que ha optado el equipo que dirige José Carlos Molares.

Interlocutor

Hay un nombre propio, y muy destacado: Nirsa. Con base en Ecuador, es una de las principales referencias del mercado americano en procesado de túnidos para su venta en el formato de conserva, aunque también tiene oferta de elaborados de langostino, filetes de pescado (atún, tilapia o corvina) o harinas y aceites. Las mismas fuentes del entorno de Valiela confirman que hay conversaciones con Nirsa para la venta del atunero Guria, pero inciden en que ésta no se ha formalizado.

No obstante, desde la otra compañía sí la dan por hecha. Sin ir más lejos, su ingeniero de proyectos Alejandro Monar lo ha divulgado en su cuenta profesional de la red LinkedIn, con imágenes del atunero. El Guria se encuentra desde mediados de octubre en las instalaciones de Repnaval, en Las Palmas, un astillero especializado en reparación y conversión de buques de grupo Zamakona. «Nuestro equipo técnico —publicó Monar, etiquetando a Nirsa— se encuentra trabajando incansablemente para que esta embarcación vuelva a estar en condiciones óptimas para navegar y pescar». Esta embarcación tiene más de 81 metros de eslora y 1.708 metros cúbicos de capacidad de congelación en bodega.

Porta pabellón de Curaçao y puede alcanzar los 16 nudos de velocidad. Fue entregado por Zamakona en el año 2015, lo que lo convierte en uno de los cerqueros congeladores más modernos de la flota de capital español. Cuando Nicra 7 lo construyó explotaba otros tres pesqueros: Kurtzio, Matxikorta y Albacora.

Nirsa nutre sus fábricas de las capturas de su propia flota y de terceros. Trabaja directamente con 14 barcos, 7 sardineros y otras ocho embarcaciones menores, según su información corporativa oficial. Valiela cuenta, además de los barcos recién adquiridos, con el el bacaladero Monte Meixueiro y el también arrastrero Loitador.