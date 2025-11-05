Aviso a los contribuyentes: 5 millones de españoles tendrán que abonar el segundo pago del IRPF este mes de noviembre
El 70% de los contribuyentes han decidido fraccionar el pago de este impuesto al hacer su Declaración de la Renta
5 millones de contribuyentes tendrán que abonar el segundo pago del IRPF hoy 5 de noviembre. Se trata del último de los pagos fraccionados solicitado por muchos españoles a la hora de hacer la Declaración de la Renta.
Este segundo pago corresponde al 40% de la deuda total que podamos tener con la Agencia Tributaria. Esta modalidad de pago no es minoritaria. Entre quienes les sale a pagar la declaración, el 70% opta por fraccionar el abono de la deuda en dos pagos.
Los tributarios que domicilien su pago y no cuenten con dinero suficiente en la cuenta harán frente a una multa de entre el 5% y el 20% del importe total de la deuda. La cuantía de la sanción varía en función de los meses que se tarde en completar el pago pendiente.
Si lo hacemos antes del día 30 del mes y previo a recibir un requerimiento, el recargo se mantendrá en el 5% del importe. Por otra parte, el coste se duplica si llegamos a recibir un aviso de la Agencia Tributaria y de hasta un 20% si no se ingresa después de dicho aviso.
Para las personas que deciden no domiciliar el pago, existen tres formas de hacer el ingreso:
- Hacerlo online a través de la web de la AEAT con el modelo 102.
- Acudir a una oficina de su entidad bancaria para tramitar el pago.
- Personarse en una delegación de la AEAT y resolverlo desde allí.
